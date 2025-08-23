2. Lig'de yeni sezon başladı!
TFF 2. Lig'de yeni sezon, oynanan 4 karşılaşmayla başladı.
Giriş: 23.08.2025 - 21:09 Güncelleme: 23.08.2025 - 21:09
2. Lig'de 2025-26 sezonu, 4 karşılaşmayla başladı.
Ligin ilk haftasında Kırmızı Grup'ta 1, Beyaz Grup'ta 3 müsabaka yapıldı. Sonuçlar şöyle:
- Kırmızı Grup:
Arnavutköy Belediyesi Futbol SK-Kırklarelispor: 0-0
- Beyaz Grup:
Altınordu-Merkür Jet Erbaaspor: 1-1
Karacabey Belediyespor-Kepezspor: 1-1
MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor: 1-1
