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Microsoft'un geçen ekim ayında kazandığı 10 milyar dolarlık Pentagon ihalesinin ardından Amazon, federal mahkemeye başvurarak aralarında Başkan Trump, Savunma Bakanı Esper ve eski Savunma Bakanı James Mattis'in de olduğu 7 kişinin sorgulanmasını istedi.

Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDI) olarak bilinen ihalesinde Pentagon eski bilgisayar ağlarını tek bir bulut sisteminde toplamak istiyordu.

Amazon daha önce favori olarak gösterildiği ihalede, Başkan Trump'ın Amazon ve Jeff Bezos'a yönelik olumsuz açıklamaları, süreçle ilgili rekabetçi bir ihale olmaması nedeniyle IBM ve başka şirketlerden şikayetler alındığını belirtmiş ve Amazon'un ihaleye girmesini de açık şekilde eleştirerek ihaleyi inceleyeceğini belirtmişti.

Donald Trump daha önce Twitter hesabından Amazon'un yeterince vergi vermediğini söylemişti.

Amazon'un bulut birimi mahkemeye başvurarak Trump'ın Amazon'u mahvetmek için başkanlık ve başkomutanlık sıfatını kullanarak işleyişe müdahale ettiğini iddia etti. Şirket bu nedenle ABD Başkanı'nın Savunma Bakanlığı bütçesini kendi kişisel ve politik amaçları için kullanıp kullanmadığına dair sorgulama yapılmasını istiyor.

Amazon, ihalenin Microsoft'a verilmesinin ardından kasım ayında mahkemeye başvurarak JEDI değerlendirme sürecinde bariz hata, eksiklikler olduğubu ve su götürmez bir şekilde taraf tutulduğunu iddia etmişti.

Aralık ayında mahkemeye sunulan dosyayı açıklayan Amazon, Trump'un perde arasından şirkete savaş açtığını ve bu nedenle ihalenin kaybedildiğini belirterek eski Savunma Bakanı Mattis'in "Amazon'u mahvet" talimatına yönelik iddiayı gerekçe göstermişti.