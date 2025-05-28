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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 10 bin şirket ortağına vergi incelemesi başlatıldı - İş-Yaşam Haberleri

        10 bin şirket ortağına vergi incelemesi başlatıldı

        Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, gelir vergisi beyannamesini vermemiş 10 bin mükellefin "Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı" kapsamına alındığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 07:45 Güncelleme: 28.05.2025 - 07:45
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        10 bin şirket ortağına vergi incelemesi
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 10 bin büyük şirket ortağına vergi incelemesi başlatacağını açıkladı.

        Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vergi beyannamesi vermemiş 10 bin mükellefi izahata davet edeceğini belirtti.

        Paylaşımda, "Büyük şirket ortağı olup, 2023-2024 döneminde Gelir Vergisi beyannamesi vermemiş, potansiyel gelir ve harcama düzeyi ile vergi beyanları uyumsuz olan 10.000 mükellef “Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı” kapsamına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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