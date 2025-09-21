1. Lig'de sürpriz ayrılık!

TFF 1. Lig'in 6. haftasında İstanbulspor ile Esenyurt Necmettin Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelen Çorum FK, 3-1 mağlup oldu.

Ligde 4 galibiyet ve 1 beraberlikle lider konumunda bulunan Çorum FK, İstanbulspor karşısında sezondaki mağlubiyetini alarak ikinci sıraya geriledi.

Dünkü karşılaşmanın ardından Çorum FK, teknik direktör Tahsin Tam ile yolların ayrılması kararını aldı.

Konuyla ilgili Çorum FK'den yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Tahsin Tam ile karşılıklı anlaşarak bugünden itibaren yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Göreve geldiği ilk günden bu yana kulübümüze büyük emekler veren, bizlere 2. Lig şampiyonluğu yaşatarak 1. Lig yolculuğumuzu başlatan değerli hocamız Tahsin Tam’a ve ekibine yürekten teşekkür ederiz. Çorum Futbol Kulübü tarihinin en önemli başarılarından birine imza atan hocamızın bu yolculuğumuzdaki yeri her zaman özel kalacaktır. Kendisine ve ekibine, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Teşekkürler Tahsin Tam" ifadelerine yer verildi.