Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.657,84 %0,39
        DOLAR 40,4265 %0,10
        EURO 47,3398 %0,17
        GRAM ALTIN 4.443,34 %0,72
        FAİZ 40,79 %-0,24
        GÜMÜŞ GRAM 50,61 %0,08
        BITCOIN 118.498,00 %1,29
        GBP/TRY 54,5297 %0,04
        EUR/USD 1,1700 %0,05
        BRENT 68,40 %-1,17
        ÇEYREK ALTIN 7.264,87 %0,72
        Haberler Ekonomi Enerji Zorlu Enerji, İsrail'deki faaliyetlerini sonlandırdı - Enerji Haberleri

        Zorlu Enerji, İsrail'deki faaliyetlerini sonlandırdı

        Zorlu Enerji KAP'a yaptığı açıklamada, İsrail'de elektrik üretim ve satışına ilişkin bütün faaliyetlerini sonlandırdığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 13:24 Güncelleme: 22.07.2025 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zorlu Enerji, İsrail'deki faaliyetlerini sonlandırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zorlu Enerji KAP'a yaptığı açıklamada, İsrail'de elektrik üretim ve satışına ilişkin bütün faaliyetlerini sonlandırdığını duyurdu.

        KAP'a yapılan açıklamada şirket şu ifadelere yer verdi:

        "Şirketimizin Dorad Energy Ltd. (Dorad)'de sahip olduğu ve Dorad sermayesinin %25'ine karşılık gelen paylarının tümünün satışına ilişkin 06.03.2025, 17.04.2025 ve 14.07.2025 tarihli özel durum açıklamalarımız kapsamında;

        Dorad'ın mevcut ortaklarının ön alım hakkına tabi olan ve her biri 1 Yeni İsrail Şekeli (NIS) nominal değere sahip toplam 1.596 adet hisseye karşılık gelen son %15 oranındaki payımızın tamamının satışı, Edelcom Ltd.'nin gerekli yasal izinleri süresi içinde tamamlayamaması nedeniyle, imzalanan hisse alım sözleşmesi kapsamında Dorad'daki paylarımızın %10'u için Phoenix Grubu'na yapılan satış ile aynı pay değeri üzerinden, Ellomay Luzon Energy Infrastructures Ltd.'ye 424.412.664 NIS bedelle tamamlanmıştır. İşleme ilişkin nihai satış bedeli, vergiye dair yapılacak uyarlamaların ardından kesinleşecektir. Dorad'daki tüm paylarımızın satışıyla birlikte, İsrail'de elektrik üretim ve satışına ilişkin bütün faaliyetlerimiz sonlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İlayda'nın ölümünde babadan dikkat çeken sözler!
        İlayda'nın ölümünde babadan dikkat çeken sözler!
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        34 yolcuyla köprüde sıkıştı!
        34 yolcuyla köprüde sıkıştı!
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        Streç filme sarılı halde bulundu!
        Streç filme sarılı halde bulundu!
        Tatil öncesi harcamalar katlandı
        Tatil öncesi harcamalar katlandı
        İklim krizi Ağrı Dağı'ndaki takke buzulunu da etkiledi!
        İklim krizi Ağrı Dağı'ndaki takke buzulunu da etkiledi!
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Haftada 4 gün! Çalışanların stresi azaldı, performansı arttı
        Haftada 4 gün! Çalışanların stresi azaldı, performansı arttı
        Habertürk Anasayfa