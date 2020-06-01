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Video konferans yazılımı Zoom'u üreten Zoom Video Communications Inc.'nin piyasa değeri ilk kez 50 milyar doların üzerine yükseldi. Cuma günü Zoom'un hisseleri yüzde 9.7 yükselerek 179.48 doları buldu. Bunun sonucunda ise şirketin piyasa değeri 50.6 milyar dolara ulaştı.

Koronavirüs salgını sürecinde kullanımı hiç olmadığı kadar artan Zoom, S&P 500 Endeksi'nde en iyi performans gösteren grup olurken, piyasalarda yatırımcıların Zoom'un Salı günü gelmesi beklenen kâr raporu öncesi pozisyon alıyor olabileceği yorumları yapılıyor.

Kaliforniya merkezli Zoom, koronavirüs salgını döneminde kullanımının artmasının uzun süreli bir kâr artışına dönüşebileceği beklentisi ile yıl başından bu yana yüzde 160'tan fazla değer kazandı.

Şirketin hisse senetleri ise tahmini kârının 55 kat üzerinde işlem görüyor. S&P 500 Endeksi'ndeki yazılım ve hizmetleri sektörü hisselerinde ise bu değer ortalama 7 katı seviyesinde.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Zoom'un kurucusu ve CEO'su Eric Yuan'ın serveti Cuma günü 800 milyon dolar artarak 9.3 milyar dolara çıktı.