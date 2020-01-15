AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen aralarında zeytinyağı üretimi yapan firmalarında bulunduğu 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuyla paylaştı. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Yönetim Kurulu Başkanı Ümmühan Tibet (fotoğrafta) bakanlığın paylaştığı listelerde daha çok küçük ve yerel üretim yapan firmaların yer aldığını söyledi.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Yönetim Kurulu Başkanı Ümmühan Tibet, Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı taklit ve tağşiş listesine ilişkin, "Gıda mahkemelerinin kurulup çok hızlı bir şekilde problemlerin çözülmesi lazım. Diğer bir konu ise mutlaka gıda polisi gibi daha yetkileri donatılmış bir denetim sisteminin maliyeyle beraber denetleme yapması gerekiyor." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında zeytinyağı üretimi yapan firmaların da bulunduğu 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuyla paylaştı.Süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ve çikolataların bulunduğu listede zeytinyağında hile yapan firmalar da kamuoyunun bilgisine sunuldu.

UZZK Başkanı Tibet, bakanlığın paylaştığı listelerde daha çok küçük ve yerel üretim yapan firmaların yer aldığını söyledi.Zeytin ve zeytinyağının doğal ürünler olduğunu ancak bunların piyasa sürülmesinin basit bir işlem olmadığını belirten Tibet, şöyle konuştu:

"Yani nitelikli bir üretimden geçmesi lazım. Bunların sağlıklı ambalajlarda piyasaya sürülmesi gerekiyor. Tüketicilerinin önceliği fiyat değil, güven ve kalite olmalı. En küçük bir şüphe uyandığında da ALO 174 Gıda Hattı'na başvuruda bulunmalı. Tüketicinin bilinçli olması lazım. Markadan kaçmaması gerekiyor. Markasız ürünlerde çok daha büyük sorunlar var. Sağlıklı yaşam ve beslenme için kaliteli ürün almalıyız. Tüketicimiz bunu unutmamalı. Az alsın ama kaliteli ürünlere yönelsin."

Tibet, kayıt dışı ve tağşişin nitelikli suç sayılması gerektiğini ifade etti.Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı taklit ve tağşiş listesinin caydırıcı olduğunu dile getiren Tibet, şunları kaydetti:

"Gıda mahkemelerinin kurulup çok hızlı bir şekilde problemlerin çözülmesi lazım. Diğer bir konu ise mutlaka gıda polisi gibi daha fazla yetkilerle donatılmış bir denetim sisteminin maliyeyle beraber denetleme yapılması gerekiyor. Hem taklit ve tağşiş hem de kayıt dışı üretim ve tüketim vergi kaybına, sektörün büyümesine de engel oluyor. Bu listedeki firmaların dışında kayıt dışı üretim yapanlar da mevcut. Esas tehlikenin kayıt dışı olduğunu düşünüyorum. Bakanlığın bunları mercek altına alması gerekiyor."Yıllardan beri taklit ve tağşiş listesinde yer alan aynı markaların olduğunu bildiren Tibet, tüketicilerin marka güvenliğinden ayrılmaması gerektiğini ve Tarım ve Orman Bakanlığının kontrol ettiği ürünleri tercih etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.