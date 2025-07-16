Zamlı emekli maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı milyonlarca emekli tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak emekli maaşı zam oranı yüzde 16,67 olarak hesaplandı. En düşük emekli aylığını 16 bin 881 TL’ye çıkaran kanun teklifi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Temmuz zammı sonrası tüm gözler ödeme takvimine çevrildi. Tahsis numarasına göre 4A ve 4B emekli maaşı ödeme günleri mercek altına alındı. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte 2025 Temmuz SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri...