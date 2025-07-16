Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, oynadığı ilk iki hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Kara Kartal, kamptaki üçüncü hazırlık maçında bu akşam Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlı takıma gönül veren taraftarlar ‘’Beşiktaş-Wolfsberger maçı canlı izle’’, ‘’BJK hazırlık maçı şifresiz izle’’ şeklinde araştırmalara başladı. İşte, HT Spor ile Beşiktaş-Wolfsberger maçı canlı yayın izle ekranı!