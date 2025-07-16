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        Haberler Bilgi Spor BEŞİKTAŞ-WOLFSBERGER MAÇI CANLI İZLE: HT Spor ile Beşiktaş-Wolfsberger maçı canlı yayın izle ekranı | BJK hazırlık maçı şifresiz izle

        Beşiktaş-Wolfsberger maçı canlı izle! HT Spor ile Beşiktaş-Wolfsberger maçı canlı yayın izle

        Beşiktaş, 2025-2026 sezonu hazırılıklarını Avusturya'da yaptığı kampla sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, kamptaki üçüncü hazırlık maçında Wolfsberger ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş-Wolfsberger maçı canlı izle ekranı ve saati taraftarlar tarafından araştırılıyor. Alpenstadion Kapfenberg'de oynanacak BJK hazırlık maçı şifresiz olarak HT Spor ekranlarından yayınlanacak. İşte, HT Spor ile Beşiktaş-Wolfsberger maçı canlı izle linki...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 14:44 Güncelleme: 16.07.2025 - 14:44
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        • 1

          Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, oynadığı ilk iki hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Kara Kartal, kamptaki üçüncü hazırlık maçında bu akşam Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlı takıma gönül veren taraftarlar ‘’Beşiktaş-Wolfsberger maçı canlı izle’’, ‘’BJK hazırlık maçı şifresiz izle’’ şeklinde araştırmalara başladı. İşte, HT Spor ile Beşiktaş-Wolfsberger maçı canlı yayın izle ekranı!

        • 2

          BEŞİKTAŞ-WOLFSBERGER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Beşiktaş-Wolfsberger maçı, 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü yani bu akşam TSİ 19.30'da başlayacak.

        • 3

          BEŞİKTAŞ-WOLFSBERGER HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

          Avusturya'nın Kapfenberg kentindeki Alpenstadion Kapfenberg'de oynanacak müsabaka, HT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          BEŞİKTAŞ-WOLFSBERGER MAÇI CANLI İZLE EKRANI

          Beşiktaş’ın hazırlık maçlarını HT Spor üzerinden canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          HTSPOR TV CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          TAMMY ABRAHAM VE ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?

          Yeni transferler Tammy Abraham ile Orkun Kökçü'nün, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda siyah-beyazlı formayla tanışması bekleniyor.

        • 6

          2 HAZIRLIK MAÇI OYNADI

          Beşiktaş, oynadığı ilk iki hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.

        • 7

          BEŞİKTAŞ SON HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

          Siyah-beyazlı takım, kamptaki son maçında 17 Temmuz Perşembe günü Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşı karşıya gelecek.

          Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 19.30 başlayacak.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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