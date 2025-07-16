Beşiktaş-Wolfsberger maçı canlı izle! HT Spor ile Beşiktaş-Wolfsberger maçı canlı yayın izle
Beşiktaş, 2025-2026 sezonu hazırılıklarını Avusturya'da yaptığı kampla sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, kamptaki üçüncü hazırlık maçında Wolfsberger ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş-Wolfsberger maçı canlı izle ekranı ve saati taraftarlar tarafından araştırılıyor. Alpenstadion Kapfenberg'de oynanacak BJK hazırlık maçı şifresiz olarak HT Spor ekranlarından yayınlanacak. İşte, HT Spor ile Beşiktaş-Wolfsberger maçı canlı izle linki...
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Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, oynadığı ilk iki hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Kara Kartal, kamptaki üçüncü hazırlık maçında bu akşam Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlı takıma gönül veren taraftarlar ‘’Beşiktaş-Wolfsberger maçı canlı izle’’, ‘’BJK hazırlık maçı şifresiz izle’’ şeklinde araştırmalara başladı. İşte, HT Spor ile Beşiktaş-Wolfsberger maçı canlı yayın izle ekranı!
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BEŞİKTAŞ-WOLFSBERGER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-Wolfsberger maçı, 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü yani bu akşam TSİ 19.30'da başlayacak.
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BEŞİKTAŞ-WOLFSBERGER HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?
Avusturya'nın Kapfenberg kentindeki Alpenstadion Kapfenberg'de oynanacak müsabaka, HT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
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BEŞİKTAŞ-WOLFSBERGER MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Beşiktaş’ın hazırlık maçlarını HT Spor üzerinden canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
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TAMMY ABRAHAM VE ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?
Yeni transferler Tammy Abraham ile Orkun Kökçü'nün, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda siyah-beyazlı formayla tanışması bekleniyor.
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2 HAZIRLIK MAÇI OYNADI
Beşiktaş, oynadığı ilk iki hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.
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BEŞİKTAŞ SON HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?
Siyah-beyazlı takım, kamptaki son maçında 17 Temmuz Perşembe günü Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşı karşıya gelecek.
Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 19.30 başlayacak.