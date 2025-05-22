Yurt içinde gözler TCMB'nin Enflasyon Raporu'na çevrildi

ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret tutumunun, enflasyonist baskıları artırabileceği ve büyümeyi yavaşlatabileceğine yönelik endişeleri varlığını koruyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD tarihindeki en büyük vergi indirimi tasarısı olarak nitelendirdiği yasa tasarısının bütçe açığını artırabileceğine yönelik beklentileri ise yatırımcıların risk algısının yükselmesinde etkili oluyor.

Söz konusu tasarıda, eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılması, bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin kaldırılması ve 2017'de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılması öngörülüyor.

Harcama kesintilerini de içeren tasarıyla, elektrikli araçlara ve temiz enerjiye yönelik vergi teşviklerinin azaltılması gibi düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanırken, ABD basınında yer alan haberlerde Trump'ın yasa tasarısının Kongre'den geçmesini engelleyebilecek muhalifleri ikna etmede zorlandığı bildirildi.

Analistler, ABD'de artan ekonomik belirsizliklere ek olarak kamu maliyesi tarafında ortaya çıkabilecek yeni risklerin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, vergi indirimlerinin şirketler açısından olumlu olmasına karşın yüksek belirsizlik ortamında ülkenin finansal görünümün kötüleşmesine neden olabileceğini söyledi.

ABD ekonomisine yönelik artan endişe ve belirsizliklerin etkisiyle tahvil piyasalarında satış baskısı öne çıkıyor. Hazine'nin dün gerçekleşen 20 yıllık tahvil ihalesine gelen zayıf talep de faizlerin yükselmesine katkıda bulundu. Bu ihalede faiz yüzde 5,1 olarak belirlendi. ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5,11 ile 2003'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyesine çıkarken, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,61 seviyesini görmesinin ardından yeni günde yüzde 4,59'da dengelendi.

ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerinin artmasının küresel risk algısı üzerinde etkili olduğunu ifade eden analistler, iki ülke arasındaki tarife ertelemesi uzlaşısı sonrasında yumuşayan ticaret gerginliklerin artabileceği ihtimallerinin şirketlerin ve finans çevrelerinin gelecek projeksiyonlarını oluşturmasını zorlaştırdığını kaydetti.

Öte yandan, ABD ile Çin arasında sağlanan geçici tarife anlaşması sonrası piyasalarda oluşan iyimserlik de diğer ülkelerle ticaret müzakerelerinde ilerleme kaydedilememesi nedeniyle azalıyor.

Özellikle gümrük tarifelerine karşı hassas sektörlerde kurumsal iflasların artabileceğine vurgu yapılan raporda, ekonomik büyümenin beklenenden daha zayıf olması ve işgücü piyasası koşullarının kötüleşmesi halinde, bazı hane halklarının borç ödeme kapasitesinin de etkileneceği bildirildi.

Avrupa borsaları dün Fransa hariç pozitif seyrederken, Avrupa Merkez Bankası (ECB), yayımladığı raporda, küresel ticari çatışmaların ve hızla değişen jeopolitik ortamın Euro Bölgesi'ndeki finansal sistemin istikrarını tehdit ettiği uyarısı yaptı.

Dolar endeksi yeni işlem gününde bir önceki kapanışının hemen altında 99,6 seviyesinde seyrederken, Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,4 artışla 64,5 dolardan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı, ekonomik, mali ve jeopolitik belirsizliklerin güç kazanmasıyla yükseliş serisini 4. işlem güne taşıdı. Ons altın dün yüzde 0,8 artışla 3 bin 315 dolardan kapanırken, şu sıralarda yüzde 0,7 yükselişle 3 bin 337dolardan işlem görüyor.

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Tahvil ve pay piyasalarına da değinilen raporda, tahviller üzerindeki risk primlerinin arttığı, pay piyasalarının ise ani ve keskin düzeltmelere karşı kırılgan olmaya devam ettiği ifade edildi.

Analistler, büyüme konusunda Avrupa ekonomisinin kırılgan olmayı sürdürdüğünü belirterek, bölge genelinde düşen imalat aktivitesine yönelik endişelerin sürdüğünü söyledi.

Bugün açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinden alınacak sinyallerin bölge ekonomisi hakkında daha çok bilgi vereceğini belirten analistler, otomotiv ve otomotiv parçaları gibi bazı alanlarda devam eden tarifelerin sektörel olarak imalat aktivitesi üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB), savunma sektörünü güçlendirme hedefiyle 150 milyar Euroluk krediyi içeren Avrupa Güvenlik Eylemi "SAFE" isimli düzenleme üzerinde resmen anlaştı.

Buna göre, AB fonlarından yararlanabilmek için satın alınan silah sistemlerinin değerinin en az yüzde 65'inin AB ülkeleri ile Avrupa Ekonomik Bölgesi'ne dahil Norveç, Lihtenştayn İzlanda ve Ukrayna'dan satın alınması şart koşuluyor.