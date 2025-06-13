Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.311,88 %-2,19
        DOLAR 39,4157 %0,16
        EURO 45,6323 %-0,10
        GRAM ALTIN 4.344,44 %1,40
        FAİZ 43,86 %1,91
        GÜMÜŞ GRAM 46,12 %-0,18
        BITCOIN 105.678,00 %-0,32
        GBP/TRY 53,6007 %-0,20
        EUR/USD 1,1563 %-0,18
        BRENT 73,65 %6,19
        ÇEYREK ALTIN 7.103,16 %1,40
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yumurta üretiminde düşüş - İş-Yaşam Haberleri

        Yumurta üretiminde düşüş

        Türkiye genelinde tavuk yumurtası üretimi yıllık yüzde 9,1 azalışla 1 milyar 551 milyon 765 bine geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 11:14 Güncelleme: 13.06.2025 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yumurta üretiminde düşüş
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. 

        Buna göre, nisanda 237 bin 567 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 23,5, aylık bazda yüzde 2,6 artış gösterdi.

        Tavuk yumurtası üretimi nisanda aylık bazda yüzde 5, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 düştü. Bu dönemde 1 milyar 551 milyon 765 bin tavuk yumurtası üretildi. 

        Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 20,7 artışla 127 milyon 597 bin olarak kayıtlara geçti.

        Ocak-nisanda geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,7 azalırken, kesilen tavuk sayısı yüzde 11,5, tavuk eti üretimi yüzde 14,8 arttı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısı sonrası piyasalar nasıl etkilendi?
        İsrail'in İran'a saldırısı sonrası piyasalar nasıl etkilendi?
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        Türkiye'den İsrail'e tepki
        Türkiye'den İsrail'e tepki
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        Hindistan'daki uçak kazasında ölü sayısı 265'i aştı!
        Hindistan'daki uçak kazasında ölü sayısı 265'i aştı!
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        18 yaşından küçük 3 çocuk... İlişki vaadi kâbusla bitti!
        18 yaşından küçük 3 çocuk... İlişki vaadi kâbusla bitti!
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tanınmamak için kask taktı! Kan donduran işkence!
        Tanınmamak için kask taktı! Kan donduran işkence!
        Bernardo Silva heyecanı!
        Bernardo Silva heyecanı!
        "Suratıma tükürecekler diye bekliyordum"
        "Suratıma tükürecekler diye bekliyordum"
        Komşuları kokudan rahatsız oldu... Cesedini buldular!
        Komşuları kokudan rahatsız oldu... Cesedini buldular!
        Habertürk Anasayfa