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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme: Para kazanma kuralları değişiyor - Teknoloji Haberleri

        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme: Para kazanma kuralları değişiyor

        YouTube, 15 Temmuz 2025'ten itibaren yapay zeka ile üretilen içeriklere yönelik para kazanma kurallarını güncelleyeceğini duyurdu. Bu yeni kurallara göre, özgünlükten yoksun ve düşük kaliteli AI içerikleri para kazanma özelliğini kaybedecek! Ancak yaratıcı katkılar sunan kanalların bu durumdan etkilenmeyeceği vurgulandı. İşte yeni yapay zeka politikaları ile ilgili detaylar ve hangi içeriklerin etkileneceği... Habertürk Teknoloji Editörü Cem Özenen yazdı.

        Giriş: 03.07.2025 - 17:32 Güncelleme: 03.07.2025 - 17:32
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        YouTube'dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
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        YouTube, platformda kaliteyi artırmak ve yanıltıcı içeriklerin önüne geçmek için para kazanma politikalarında önemli bir değişikliğe gidiyor. 15 Temmuz 2025’te yürürlüğe girecek yeni kurallar, özellikle yapay zeka (AI) ile üretilen içeriklere odaklanıyor. YouTube’un resmi açıklamalarına göre, özgün katkı sunmayan ve tamamen AI ile oluşturulan videolar para kazanma özelliğini kaybedebilir. Ancak, AI araçlarıyla desteklenen ve yaratıcı değer katan içerikler, platformun Topluluk Kuralları ile Reklamverenlere Uygun İçerik Kuralları’na uyduğu sürece para kazanmaya devam edebilecek.

        YENİ KURALLAR NELER GETİRİYOR?

        YouTube’un güncellenen politikaları, düşük kaliteli, özgün olmayan veya seri üretilen AI içeriklerine karşı daha sıkı denetimler getiriyor. İçerik üreticilerinin, yapay zeka ile oluşturulan veya anlamlı şekilde değiştirilen videoları açıkça etiketlemesi zorunlu hale geliyor. Bu etiketleme yapılmazsa, videolar para kazanma özelliğini kaybedebilir veya kanal yaptırımlarla karşılaşabilir. Amaç, izleyicilerin sahte veya düşük kaliteli içeriklerden korunması ve platformda yaratıcı, özgün içeriklerin öne çıkması.

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        HANGİ İÇERİKLER RİSK ALTINDA?

        YouTube’un yeni politikalarına göre, şu tür içerikler para kazanma açısından risk taşıyor:

        • Kopya veya tekrar eden içerikler: Başka videolardan kopyalanan veya küçük değişikliklerle yeniden yüklenen videolar.
        • Özgün katkı sunmayan AI içerikleri: Tamamen yapay zeka ile üretilmiş, anlatı veya yaratıcı değer içermeyen videolar.
        • Toplu üretilen videolar: Şablon kullanılarak kaliteye önem verilmeden seri şekilde oluşturulan içerikler.

        Öte yandan, AI destekli seslendirme, görsel efektler veya düzenlemelerle zenginleştirilmiş ve özgün katkı sunan içerikler, YouTube’un kurallarına uyduğu sürece para kazanmaya uygun olmaya devam edecek.İçerik Üreticileri İçin ÖnerilerYouTube, içerik üreticilerinden şeffaflık ve kalite bekliyor. İçerik üreticilerinin, YouTube Studio üzerinden videolarını yüklerken AI ile üretilmiş veya değiştirilmiş içerikleri doğru şekilde etiketlemesi gerekiyor. Ayrıca, videoların özgün bir hikâye, yorum veya yaratıcı değer sunması şart.

        YouTube’un resmi Yardım Merkezi ve İçerik Üreticileri sayfaları, yeni kurallara uyum sağlamak isteyenler için rehber niteliğinde bilgiler sunuyor.

        YOUTUBE’UN ÖNCEKİ ADIMLARI

        YouTube, daha önce de AI ile üretilen yanıltıcı içeriklere karşı önlemler almıştı. Örneğin, 2024’te sahte film fragmanları gibi manipülatif AI içerikleriyle yüksek izlenme elde eden bazı kanalların gelirleri kesilmişti. Yeni politikalar, bu çabaların devamı niteliğinde ve platformun kalite odaklı yaklaşımını güçlendiriyor.

        YouTube’un 15 Temmuz 2025’te devreye girecek yeni politikaları, AI ile üretilen içeriklere genel bir yasak getirmiyor; bunun yerine özgünlük ve kaliteyi önceliklendiriyor. İçerik üreticilerinin, bu kurallara uyum sağlamak için YouTube’un resmi kaynaklarını takip etmesi ve içeriklerinde şeffaflığı ön planda tutması büyük önem taşıyor.

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