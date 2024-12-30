Halkın yüzde 39,3'ü iki günde bir et, tavuk, balık yiyemiyor
TÜİK verilerine göre; yoksulluk oranı 2024 yılında 0,1 puan artarak yüzde 13,6 oldu. Halkın yüzde 57,5'i evden uzakta bir haftalık tatil masraflarını, yüzde 39,3'ü iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını, yüzde 26,8'i beklenmedik harcamaları, yüzde 15,1'i evin ısınma ihtiyacını, yüzde 59,6'sı ise eskimiş mobilyaların yenilenmesini ekonomik olarak karşılayamadığını beyan etti
Giriş: 30.12.2024 - 15:17 Güncelleme: 30.12.2024 - 15:17