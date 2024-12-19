İstanbul’un barometresi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İPA, İstanbul Barometresi Kasım 2024 verileri açıklandı. Araştırmaya katılanlar, 2025 yılında asgari ücretin 33 bin 406 lira olması gerektiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 69,9'u işsizliğin, yüzde 78,9'u döviz kurlarının, yüzde 69,7'si enflasyonun önümüzdeki 6 ay içerisinde artacağını dile getirdi. Yüzde 35,2'si büyümenin, yüzde 41'i ise yatırımların azalacağını düşündüğünü dile getirdi.
Giriş: 19.12.2024 - 13:23 Güncelleme: 19.12.2024 - 13:23