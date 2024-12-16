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        Haberler Gündem İnfo Grafik En yüksek gıda enflasyonu olan ülkeler

        Son bir yılda gıda enflasyonunu en yüksek yaşayan ülkeler

        Artan gıda enflasyonu küresel gıda güvenliğini tehdit ediyor ve ekonomik olarak savunmasız ülkelerdekileri orantısız bir şekilde etkiliyor. Dünyada gıda enflasyonunda liderlik Arjantin'de. Son bir yıl içerisinde ülkede gıda fiyatlarında yıllık bazda %183'lük bir artış gerçekleşti. İsrail işgali altındaki Filistin, yüzde 115'lik gıda enflasyonu ile ikinci. 2025 yılının ortasına gelindiğinde Filistin'de gıda enflasyonunun %12'ye düşmesi beklenirken, listedeki diğer sekiz ülkenin altısı ise Afrika'dan. En yüksek gıda enflasyonuna sahip Afrika ülkeleri %105 ile Zimbabve ve %96 ile Güney Sudan.

        Giriş: 16.12.2024 - 15:49 Güncelleme: 16.12.2024 - 15:49
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        #Gıda enflasyonu

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