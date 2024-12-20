Tesla küresel çapta lider
Tesla hisseleri, Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanması ve Elon Musk'ın Trump ile yakın ilişkileri ve hükümette artan rolü sonucunda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve şirketi 1.3 trilyon dolarlık bir değere taşıdı. Tesla, küresel otomobil üreticileri piyasasının toplam değerinin neredeyse yarısını oluşturuyor. Şirketin devasa piyasa değeri ise üretim rakamlarına yansımıyor. Tesla, 2023'te toplam 1.8 milyon araç satarken, Toyota geçen yıl 11.2 milyon araç sattı. CompaniesMarketCap.com'un 13 Aralık 2024 tarihli verilerine göre, dünyadaki en değerli otomobil üreticilerinin piyasa değerleri şu şekilde
Giriş: 20.12.2024 - 09:19 Güncelleme: 20.12.2024 - 09:19