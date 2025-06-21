Arapça Okunuşu: ''Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr''

Türkçe Anlamı: ''Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır''

Arapça Okunuşu: ''Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari.''

Türkçe Anlamı: Allah’ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah’ım beni kendi başıma bırakma. (Tirmizi,De’avat,90)

Arapça Okunuşu: ''Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi’s salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü’l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi’l hayr.''

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Türkçe Anlamı: Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.