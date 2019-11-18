"TechAnkara Proje Pazarı 2019" etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, teknoloji tabanlı yatırımların 2023 itibarıyla yıllık 5 milyar TL'ye ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2023 yılına kadar, ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını hedefliyoruz." derken "Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8e, bu alanda çalışan insan kaynağımızı 300 bin kişiye ve araştırmacı sayımızı 200 bin kişiye yükseltmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı

Fuat Oktay, "Kalkınma ajanslarımızın başlatacağı Bölgesel Girişim Sermayesi Programı ile finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden destekleyeceğiz." şeklinde konuştu.