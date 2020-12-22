AA

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle yılbaşında sokağa çıkma yasağının uygulanacak olmasının yaklaşık 9 aydır kısıtlamalardan bunalan bazı tüketicileri yeni arayışlara yönelttiğini söyledi.

Tüketicilerin arayışlarını fırsat bilen bazı turistik işletme ve acentelerin tüketicilere yönelik "canlı müzikle yılbaşı balosu", "4 gün, 3 gece tatil" gibi ilanlarla müşteri topladığını anlatan Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konunun haber olması üzerine İçişleri Bakanlığı'nın dün yayınladığı genelgeye göre, turistik tesis ve otellerde canlı müzikli balo, eğlence, toplantı ve benzeri faaliyetler yasak. Yani bu yılbaşında otel ve konaklama tesislerinin kutlama programı icra etmelerine, eğlence düzenlenmesine kesinlikle izin edilmeyecek. Üstelik saat 22.00'den sonra otellerin restoranlarında veya salonlarında kayıttan dahi müzik yayınlanamayacak."

Ağaoğlu, otel ve konaklama tesislerinin yılbaşında yemekli-müzikli kutlama ve eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunduğunu, yasak olduğunu görmezden gelerek aldatıcı ilan ve reklamlarla tüketicileri cezbettiğini ve rezervasyon yapabildiğini anlattı.

Yanıltıcı ilanların cezası olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, bu duyuruların Reklam Kurulu'na şikayet edilmesi çağrısında bulundu.

YURT DIŞI PAKETLERİNE DİKKAT

Aydın Ağaoğlu, bazı sözde turizm acentelerinin ise başta Bulgaristan olmak üzere yurt dışı tatil programlarıyla tüketicileri kandırdığını iddia etti.

Söz konusu ülkelerde yılbaşı kutlamalarının yapılıp yapılmayacağının belli dahi olmadığını dile getiren Ağaoğlu, şu uyarılarda bulundu:

"Tüketiciler çok dikkatli olmalı, gerek kendilerinin sağlıkları, gerekse dolandırılmamak için hem yurt içi hem de yurt dışına dair ilanlara aldanıp, rezervasyona para ödememeli. Seyahat ve tatil organizasyonu yaptıracakları acentelerin TÜRSAB üyesi olup olmadıkları sorgulanmalı. Yılbaşı programı nedeniyle mağduriyet yaşadıkları takdirde 4 Ocak 2021'den itibaren 11 bin 330 liraya kadar olan çekişmelerinde tüketici hakem heyetlerine başvurmalı. Tüketici Bilgi Sistemi kullanılarak elektronik ortamda başvuru yapılabilir."

"KORSAN EĞLENCE ORGANİZASYONLARINA ALDANMAYIN"

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, yılbaşında tüm organizasyonların yasak olduğunu belirterek, tüketicilerin bunun bilincinde olması gerektiğini vurguladı.

Sadece otel ve konaklama tesislerinde değil başka işletme ve şahısların da bu süreçte karlı çıkmayı amaçladığını dile getiren Küçük, "Kurumsal olmayan işletmeler veya şahıslar tarafından korsan organizasyonlar düzenleneceğine dair sosyal medyada duyurular yapılıyor. Tüketicilerimiz yasak olan ve dolayısıyla gerçekleşmesi çok mümkün olmayan bu organizasyonlar için kesinlikle para havalesi veya EFT yapmasın." diye konuştu.

Küçük, otellerde eğlencelerin yasak olduğuna dair duyurunun dün İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldığını kaydederek, "Dolayısıyla daha önce organizasyon için ödeme yapan tüketiciler iade veya indirim talep edebilir. Varsa daha önce yapılan ödemeye ilişkin dekont veya fiş mutlaka saklanmalı. Bu dekontla otelden talepte bulunulabilir." açıklamasında bulundu.