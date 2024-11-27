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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Yeşil enerji dönüşümü için iş birliği - Teknoloji Haberleri

        Yeşil enerji dönüşümü için iş birliği

        Yapı Kredi Leasing ve Arçelik arasında imzalanan iş birliği ile sektörün gelişmesine katkı sağlayacak güneş enerjisi ekipmanlarının finansmanında önemli bir adım atıldığı vurgulandı. Bu kapsamda, Beypi A.Ş.'nin Arçelik güneş panelleri kullanarak gerçekleştireceği 33 MW kapasiteli güneş enerjisi yatırımı Yapı Kredi Leasing'in finansman desteğiyle hayata geçirildi. Türkiye'nin temiz enerjiye geçiş sürecine katkı sağlayacak bu proje ile yıllık milyonlarca kWh temiz enerji üretimi ve binlerce ağaca eşdeğer karbon salımının önlenmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 16:04 Güncelleme: 27.11.2024 - 16:04
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        Yeşil enerji dönüşümü için iş birliği
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        Yapı Kredi Leasing ve Arçelik iş birliği ile, güneş enerjisi projelerine yatırım yapmak isteyen müşterilere özel finansman destek paketleri sunulduğu duyuruldu.

        Bu iş birliği ile müşterilerin; Arçelik’in ileri teknolojiye sahip güneş panelleri, inverter, ısı pompası ve enerji depolama sistemlerine yönelik proje bazlı avantajlı finansman olanaklarından faydalanabildiği belirtildi. İş birliği kapsamında yüzde 100’e varan finansman desteği ile birlikte 84 aya varan vade seçenekleri, Türk lirası veya döviz kredisi, uygun yurt dışı kaynaklardan yararlanma ve yüzde 1 KDV avantajı gibi ayrıcalıklar da yatırımcılara sunulduğu açıklandı.

        Ayrıca bu iş birliği sayesinde, yatırımcılar, cazip TL fiyatlandırmanın yanı sıra sektörün gelişmesine katkı sağlayacak euro ve dolar bazlı yatırımlarda 12 aya kadar vade farksız sıfır faizden yararlanabiliyor.

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        "GELECEĞE KATKI SAĞLAYACAK YATIRIMLAR"

        Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Yapı Kredi Leasing ile hayata geçirilen bu iş birliğinin Türkiye’de güneş enerjisinin yaygınlaşmasına ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlama misyonlarına büyük bir destek sunduğunu belirtti:

        “Arçelik olarak, Türkiye’de güneş enerjisi sistemlerinin yaygınlaşması için öncü bir rol üstleniyoruz. Şirketimizin ‘Dünya’ya Saygılı, Dünya’da Saygın’ vizyonu doğrultusunda, müşterilerimizin sürdürülebilir geleceğe katkı sağlayacak yatırımlar yapmalarını teşvik etmek en önemli hedeflerimizden biri. Bu çerçevede, konusunda uzman mühendislik çözümleri sunan bayilerimiz ve iş ortaklarımız aracılığıyla konutlardan alışveriş merkezlerine, üretim tesislerinden otellere kadar her ölçekte projeye anahtar teslim çözümler sunuyoruz. Yapı Kredi Leasing ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde Türkiye genelinde daha fazla yatırımcıyı güneş enerjisiyle buluşturma amacımızı bir adım daha ileri taşıyoruz.”

        Yenilenebilir enerji finansmanında sektörün öncü şirketlerinden biri olarak, sahip oldukları tecrübeye paralel şekilde uzmanlıklarının da yüksek olduğunu ifade eden Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun ise şunları söyledi:

        “İklim krizini, insanlığı tehdit eden en büyük risklerden biri olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, sürdürülebilir bir dünya için yeşil enerji finansmanına odaklanıyor ve sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji üretiminin yaygınlaştırılması, fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi adına önemli adımlar atılmasını teşvik ediyoruz. Son olarak Koç Topluluğu sinerjisini yansıtacak şekilde Arçelik ile birlikte hayata geçirdiğimiz iş birliğimiz sayesinde dünyamız ve gelecek nesiller için doğa dostu yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”

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