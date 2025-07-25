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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Yerli dron avcısı İLTER, IDEF 2025'te uluslararası katılımcıların radarında - Teknoloji Haberleri

        Yerli dron avcısı İLTER, IDEF 2025'te uluslararası katılımcıların radarında

        Boğaziçi Savunma Teknolojileri tarafından geliştirilen ve dron tehditlerine karşı birçok ülkede aktif olarak kullanılan İLTER Dron Tespit ve Engelleme Sistemi, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) uluslararası katılımcılardan yoğun ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 15:32 Güncelleme: 25.07.2025 - 15:33
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        Yerli dron avcısı İLTER, IDEF 2025'te
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        IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenleniyor.

        Fuarda, Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilmiş çok sayıda ürün sergileniyor. Boğaziçi Savunma Teknolojileri de dron tehditlerinin etkisiz hale getirilmesi amacıyla geliştirdiği İLTER Dron Tespit ve Engelleme Sistemi ile fuarda yer alıyor.

        Boğaziçi Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Cevdet Kaplan, AA muhabirine, 2018'den beri dron savar ürettiklerini belirterek, son yıllarda teknolojideki gelişimin dron dünyasına yansımasının, harekat alanındaki silah biçimini ve kullanım tekniklerini değiştirdiğini söyledi.

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        Son yıllardaki savaşların dronlarla başladığını, füzelerle devam ettiğini ve dolanan mühimmatlarla da savaşın akıbetinin belirlendiğini aktaran Kaplan, "Günümüzde robotik savaşlara doğru giden 5. nesil bir savaş söz konusu. Buna karşı elimizdeki tek şey güvenilir dron savar sistemleri." diye konuştu.

        "DRONU KULLANAN KİŞİNİN YERİNŞ TESPİT EDEBİLİYORUZ"

        Kaplan, IDEF 2025'te İLTER Dron Tespit ve Engelleme Sistemi ailesinden İLTER J350'yi tanıttıklarını belirterek, daha gelişmiş versiyon olan J400 sisteminin de eylül ayından sonra üretime geçeceğini ifade etti.

        Dronların artık her an her yerden çıkabildiğini anlatan Kaplan, "İlk önce iyi bir durumsal farkındalık yaratmak ve tespit sistemine sahip olmak lazım. Bunun için sistemlerinize ne kadar sensör eklerseniz tespit katmanınızı o kadar güçlendirirsiniz. Biz bunu 30 kilometrelere kadar radarla yapıyoruz." dedi.

        Kaplan, karıştırıcı sisteminde bulunan RF tespit sistemlerini de yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

        "Bu da iki katmandır. Bir tanesi klasik RF tespit sistemidir, diğeri protokol tabanlı tespittir. Protokol tabanlı tespitte dronun ve kumandanın bütün bilgilerini elde etme şansımız var. Bunları kullanıcı ekranına yansıtıyoruz. Böylece kullanıcı gelen dronun 30 kilometrelere kadar nereden çıktığını, nereye doğru gittiğini bütün izleriyle beraber ekranında görme şansı elde ediyor. Kumandanın yerini görme imkanı buluyor. Günümüz savaşlarında dronu her ne kadar bertaraf etseniz de ondan daha önemlisi dronu kullanan kişiyi yakalayıp onu imha etmek. Biz bu sistemle dronu kullanan kişinin yerini tespit edebiliyoruz. Tespit sağlandıktan sonra kullanıcı otomatik veya manuel olarak karıştırma sistemini açıp dronu düşürebilir."

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        "GENİŞ BİR BANT ARALIĞINDA KARIŞTIRMA VE KOORDİNAT YANILTMA YAPABİLİYORUZ"

        400 MHz'den başlayıp 8000 MHz'e kadar geniş bir bant aralığında karıştırma yapabildiklerini vurgulayan Kaplan, karıştırmanın yanı sıra koordinat yanıltma da yapabildiklerini söyledi.

        Kaplan, sistemlerinin sahte bir uydu gibi davranarak sahte bir koordinat ürettiğini belirterek, "Dron gerçek koordinatını uydulardan alamıyor ve onu engelliyoruz. Dronu başka bir yere doğru yönlendirebiliyoruz. Bunun neticesinde dron düşüyor ve hedefini asla bulamıyor." ifadesini kullandı.

        Halihazırda Türk Silahlı Kuvvetlerinin 500'den fazla ürünlerini kullandığına işaret eden Kaplan, "Ürünlerimizi İçişleri Bakanlığı ve diğer güvenlik güçlerimiz de kullanıyor. Bunun haricinde 5-6 Afrika ülkesi ve Azerbaycan'a ürünümüzü göndermiş durumdayız. Karabağ Savaşı'nda da kullanılan ürünlerimiz çok olumlu sonuçlar aldı" diye konuştu.

        Kaplan, artık neredeyse her ülkenin ilk beklediği saldırıların dron saldırıları olduğunu aktararak, IDEF 2025'e katılan çeşitli ülkelerden heyetlerin bu duruma tedbir almak için stantlarını ziyaret ettiklerini ifade etti.

        "ÜRETTİĞİMİZ 1000'E YAKIN SİSTEMİN HEPSİ FARKLI HAREKAT ORTAMLARINDA DENDİ"

        IDEF 2025'te her gün farklı ülkelerden en az 7 üst düzey ismi ağırladıklarını anlatan Kaplan, "Ağırladığımız heyetlerin hepsi çok ilgili. Onlar için önemli olan denenmiş sistemler. Gerçek harekat ortamında, konvansiyonel harpte denenmiş sistemleri tercih etmek istiyorlar." dedi.

        Kaplan, sistem denemeleri açısından kendilerini çok şanslı gördüklerini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bugüne kadar ürettiğimiz 1000'e yakın sistemin hepsi farklı harekat ortamlarında denendi. Onların geri beslemeleriyle biz de iyileştirmelerimizi yapıyoruz. Hemen hemen her sene yeni bir ürün çıkarıyoruz çünkü dron teknolojisi çok hızlı gelişiyor. Dolayısıyla dron savarlar da aynı hızda gelişimini sürdürmek zorunda."

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