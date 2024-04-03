Yerel seçimin "ilk"leri ve "en"leri
Türkiye, 31 Mart Pazar günü yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Seçimlerde, kesin olmayan Türkiye geneli sonuçlarına göre, CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazandı. Sonuçlarının açıklanmasıyla seçimin "ilk"leri ve "en"leri de belli oldu. İşte 31 Mart'ın "ilk"leri ve "en"leri...
- 1
Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gitti. Seçimlerde, kesin olmayan Türkiye geneli sonuçlarına göre, CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazandı.
Sonuçların açıklanmasıyla seçimin "ilk"leri ve "en"leri de belli oldu. İşte 31 Mart seçimlerine profilleriyle ve aldıkları oylarla damga vuran isimler...
- 2
EN GENÇ BELEDİYE BAŞKANI
Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimin "en genç belediye başkanı" Çanakkale Yenice Kalkım Belde Belediye Başkanlığını bağımsız aday olarak kazanan 22 yaşındaki Zeynep Çelik oldu.
- 3
Zeynep Çelik, mahalli idareler seçimlerine bağımsız olarak girdi. Toplam 1983 seçmeni olan Kalkım Beldesi'nde bağımsız aday Zeynep Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 47.91 oranında oy alarak başkan seçildi. Çelik'i yüzde 40 ile AK Parti adayı İbrahim Taşkın takip etti.
Bu sonuçla Çelik, Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı olma unvanını kazandı.
5 yıl boyunca Kalkım Beldesine Belediye Başkanı olacak olan Zeynep Çelik, "Hep birlikte çabalarımız ve dualarımız ile çıkmış olduğumuz bu hizmet yolunda desteklerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim. Kalkım'a yakışır hizmeti getirmeyi, halkımıza değer vermeyi önümüzdeki 5 yılın her gününde kendime borç bilerek sizlere layık olacağım. Bu başarı hepimizin" ifadelerini kullandı.
-
- 4
EN YAŞLI BELEDİYE BAŞKANI AHMET TÜRK
Mardin Belediye Başkanlığını kazanan 82 yaşındaki Ahmet Türk de ipi göğüsleyen "en yaşlı" isim olarak kayıtlara geçti. DEM Parti'nin adayı Ahmet Türk, oyların yüzde 57,40'ını alarak Mardin'in yeni belediye başkanı oldu.
Ahmet Türk, 2 Temmuz 1942 yılında Mardin'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Mardin'de tamamlayan Türk, 1973 yılında Demokratik Parti'den Mardin Milletvekili olarak seçildi. Daha sonra CHP'ye katılan Türk, 1980 yılına kadar siyasi hayatına CHP'de devam etti. 1987 yılında SHP'ye katılan Türk, 1989 yılında Paris'te düzenlenen bir konferansa katıldığı gerekçesiyle SHP'den ihraç edildi.Halkın Emek Partisi (HEP) ve Demokratik Toplum Partisinin (DTP) Kurucu Üyesi ve Genel Başkanlığı görevinde bulunan Türk, 2007 Genel Seçimlerinde Bağımsız Mardin Milletvekili olarak Meclise girdi ancak 2009 yılında DTP kapatılınca milletvekilliği düştü.2014 yılında Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) desteği ile Bağımsız Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türk, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 17 Kasım 2016'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı, 21 Kasım 2016'da gözaltına alındı.24 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan Türk, 3 Şubat 2017'de sağlık sorunlarından dolayı adli kontrol şartıyla tahliye edildi.31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde HDP Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türk, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 19 Ağustos 2019 yılında yeniden görevinden alındı.Türk, evli ve 8 çocuk babasıdır.
- 5
Aydın'da 4. kez başkanlığa seçilen Özlem Çerçioğlu ile Gaziantep'te 3. kez seçilen Fatma Şahin de "en uzun dönem" görev yapan kadın başkanlar oldu.
Eskişehir'de Ayşe Ünlüce, Afyonkarahisar'da Burcu Köksal, Tekirdağ'da Candan Yüceer, Edirne'de Filiz Gencan Akın, Siirt'te Sofya Alağaş, Ağrı'da Hazal Aras, Bilecik'te Melek Mızrak Subaşı, Diyarbakır'da Ayşe Serra Bucak Küçük, Batman'da Gülüstan Sönük, belediye başkanlığına seçilen kadınlar olarak öne çıktı.
- 6
TÜM İLLER ARASINDA EN YÜKSEK OYU ALAN GÜLİSTAN SÖNÜK
Tüm iller arasında "en yüksek oy"u, yüzde 64,52 ile DEM Parti'nin adayı Batman Belediye Başkanı seçilen Gülistan Sönük aldı.
Türkiye genelindeki il ve ilçeler göz önünde bulundurulduğunda ise "en yüksek oy oranı"na, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ulaşıldı. Dilek Diyar Özer, yüzde 86,08 ile yurt genelinde "en yüksek oy" oranını yakaladı. 31 Mart'ın "en düşük oy" oranıyla seçilen ismi ise Van Bahçesaray'da yüzde 21,33 oy alan Ayvaz Hazir oldu.
-
- 7
EN UZUN OY PUSULASI İSTANBUL'DA
En çok adayın yarıştığı şehir İstanbul olurken, en uzun oy pusulası da 97 santimetreyle bu ilde, en kısa oy pusulası ise 4,5 santimetreyle tek adayın seçime girdiği Şırnak Uludere'ye bağlı Hilal beldesinde kullanıldı.
- 8
3 BÜYÜKŞEHİRDEKİ EN GENÇ BELEDİYE BAŞKANLARI
İstanbul Tuzla'da ipi göğüsleyen 1993 doğumlu Eren Ali Bingöl, Ankara Çankaya'da kazanan 1993 doğumlu Hüseyin Can Güner, İzmir Çeşme'de birinci olan 1991 doğumlu Lal Denizli ile Narlıdere'de kazanan 1991 doğumlu Erman Uzun, 3 büyükşehirdeki "en genç belediye başkanları" olarak kayıtlara geçti.
- 9
ALDIĞI 3 OYLA OYLA CUMHURİYET TARİHİNE GEÇTİ
Güç Birliği Partisi, seçimlere yalnızca Bolu Mudurnu'da girdi. Partinin, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde belediye başkan adayı gösterdiği Mustafa Doğramacı, 3 oyla Cumhuriyet tarihine, "seçimde en az oy alan partinin adayı" olarak geçti.
-