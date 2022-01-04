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Yeni kaymakam maaşı 2022: Ocak memur ek zammı ile en düşük ve en yüksek kaymakam maaşları ne kadar oldu?

Kaymakam maaşı ne kadar oldu? 2022 Ocak ek zammı sonrası kaymakam maaşı 2022

Kaymakam maaşı 2022 araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Verilerin açıklanmasının ardından memur ve emekli maaş zammı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emekli maaşlarına ek zam yapılacağını açıkladı. Böylece memur maaşlarında toplam yüzde 30.5 oranında artış yapılacağı duyuruldu. Peki, Ocak memur ek zammı ile en düşük ve en yüksek kaymakam maaşları ne kadar oldu? İşte Yeni kaymakam maaşı 2022

04.01.2022 - 10:18 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ve haziran aylarında, bir önceki altı aylık dönemdeki enflasyon oranında artırılıyor. Memur maaşları ile memur emekli aylıklarındaki artış ise toplu sözleşmeye göre yapılıyor. Ancak, bir önceki altı aylık dönemde yapılan toplu sözleşme zammı enflasyonun altında kalırsa, aradaki fark maaş zammına yansıtılıyor.

  • 2022'DE MEMUR MAAŞLARI, SSK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM

    Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammını yüzde 7.5'e çıkardıklarını söyledi. Erdoğan, böylece memur maaşlarında toplam yüzde 30.5 oranında artış yapılacağını ifade etti. 

  • KAYMAKAM MAAŞLARI 2022 

    MEMUR MAAŞLARI    
    (Net / TL)    
    UNVAN VE DERECE Temmuz Ocak
    Vali 22412 29225
    Genel müdür (1/4) 16177 21095
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8526 11118
    Memur (Lisans - 9/1) 5277 6881
    Öğretmen (1/4) 6587 8590
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14826 19333
    Başkomiser (3/1) 8522 11113
    Polis memuru (8/1) 7465 9734
    Uzman doktor (1/4) 10126 13204
    Hemşire (Lisans - 5/1) 6391 8334
    Mühendis (1/4) 8703 11349
    Teknisyen (Lise - 11/1) 5491 7160
    Araştırma görevlisi (7/1) 8265 10778
    Vaiz (1/4) 6844 8925
    Avukat (1/4) 8311 10837
    En düşük memur maaşı 4880 6364
    Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan  
    kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu  
    2 çocuk yardımı esas alınmıştır  

  • 2021’DE NE KADAR ZAM YAPILDI?

    Memur maaşları ile emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında artış yapılmıştı. Temmuz ayında ise hem memur maaşlarına hem de tüm emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapıldı.

    Bu yılın ikinci yarısında memur maaşlarına yüzde 7 oranında toplu sözleşme ile yılın ilk yarısındaki enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

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