KAMPANYAYLA İLGİLİ MERAK EDİLEN SORULAR

Yeni Evim kampanyası hangi illeri kapsayacak, kaç konut kampanya kapsamında olacak?

Kampanya 81 ilde geçerli olacaktır. İlk etapta 100 bin konutun kredi paketinden faydalanması öngörülmektedir.

Peşinat ödenecek mi?

Konut bedelinin en az %10’u peşin alınacaktır. Daha az finansman kullanmak isteyen vatandaşlarımız isterse peşinat oranını arttırabilecektir.

Kampanyaya ikinci el evler dâhil olacak mı?

Kampanya yeni konutları kapsayacak, 2. el konutları kapsamayacaktır. Emlak Konut GYO’nun ürettiği projeler; GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliği’ne bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dâhil olabilecektir.

Ödeme planı nasıl olacak?

Finansman tutarı 2 Milyon TL’ye kadar 0,69, 2 ile 4 Milyon TL arası için 0,79 ve 4 ile 5 Milyon TL arası 0,99 faiz/kar payı ile 15 yıl vadeli olacaktır. Konut satış bedelinin %5’i kadar tutar yüklenici firma katkısı olarak ilk azami 3. yıla kadar ödeme planına yansıtılacaktır. Ayrıca ilk üç yılda (finansman kolaylık dönemi) finansman taksitlerinin hane gelirinin %30’unu geçen kısmı için katkı sağlanacaktır. Sağlanan katkılar son 8 yılda finansman taksitleriyle birlikte geri ödenecektir.

Projede yaş sınırı olacak mı?

18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecektir.