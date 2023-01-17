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YENİ EVİM KAMPANYASI! 2023 TOKİ Yeni Evim Konut kredi kampanyası başvurusu nasıl yapılır, şartları ne? TOKİ Orta Gelir kampanyası başvuru ekranı

TOKİ 2023 Yeni Evim Konut Kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ Orta Gelir Konut Kampanyası başvuruları 16 Ocak 2023 tarihinden itibaren alınmaya başlandı. Proje kapsamında 100 bin konut satışı gerçekleştirilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yeni Evim Projesi kapsamında "Orta gelir düzeyindeki vatandaşlarımız için piyasa koşullarına göre çok daha avantajlı, ödeme kolaylığı ve kredi vadesi boyunca hane halkının geliriyle uyumlu bir ödeme planı sunduğumuz Yeni Evim Programını hayata geçiyoruz." açıklamalarında bulundu. İşte detaylar...

Giriş: 17.01.2023 - 12:19 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Dar gelirli vatandaşlara yönelik başlatılan 250 bin sosyal konut projesi sonrasında orta gelirli vatandaşların konut sahibi yapabilmeyi amaçlayan orta gelirli konut projesine ilişkin detaylar Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamaları ile hız kazandı. Peki, Orta Gelir Konut Projesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte 2023 Orta gelir kampanyası kredi faiz oranları, geri ödeme planı, şartları ve başvuru ekranı...

  • TOKİ ORTA GELİR KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    TOKİ Orta Gelir Kampanyasına başvuru işlemleri 16 Ocak Pazartesi günü başladı. Gerekli şartları yerine getiren vatandaşlar, satın almak istediği daireyi bularak banka veya katılım bankalarına başvuru yapabilecek. 

    Bankalar, başvuru sonrasın kişinin ve konutun uygunluğunu denetleyecek. Şartları sağlayan konut bulunması durumunda  vatandaşlara 0,69 faiz oranından başlayan krediler verilecek. 16 Ocak itibarıyla açılan web sitesi üzerinden vatandaşlar, Yeni Evim Kampanyasına dair gelişmeleri ve detayları takip edebilir.

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  • İLK ETAPTA 100 BİN AİLE, TAMAMI BİRİNCİ EL OLACAK YENİ YUVALARINA KAVUŞACAK.

    0,69’dan başlayan vade farkı

    15 yıl vadeli

    %10 peşinat

    İlk 3 yıl ödeme kolaylığı

    Hane gelirinin %40’ını geçmeyecek taksit oranı

  • TOKİ ORTA GELİR KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.

    İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla'da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarda bir yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacak.

    Diğer başvuru şartları ise şu şekilde;

    Konutlar sıfır olacak.

    Kişinin üzerine konut olmayacak.

    1 yıl ikamet şartı olacak.

    Son bir yılda konut aldığı ilde konut satmamış olacak.

    Peşinat yüzde 10 olacak.

    Ev 5 yıl satılamayacak.

    15 yıl vade olacak.

    Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek.

    Konut kredisinde faiz oranı yüzde 0,69'dan başlayacak.

    15 yıl vade ile 5 milyon TL'ye kadar kredi alınabilecek.

  • ORTA GELİR KAMPANYASI KREDİ FAİZ ORANLARI

    TOKİ Orta Gelir Konut Kampanyası kredi faiz oranları kullanılacak kredinin tutarına göre değişecek. 2 milyon liraya kadar alınacak kredide faiz oranı 0,69, 2-4 milyon arasında 0,79 ve 4 milyonun üzerindeki kredilerde faiz oranı 0,99’u bulacak.

    TOKİ KONUT KAMPANYASI EVLER NASIL OLACAK?

    Sıfır konutlar olacak

    Sosyal donatı alanları öncelikli olacak.

    Deprem yönetmeliğine uygun, sağlıklı ve güvenli konutlar inşa edilecek.

    Sıfır atık ve enerji verimliliğine uyumlu uygulamalarla çevreyi merkeze alan projeler teşvik edilecek.

  • KAMPANYAYLA İLGİLİ MERAK EDİLEN SORULAR

    Yeni Evim kampanyası hangi illeri kapsayacak, kaç konut kampanya kapsamında olacak?

    Kampanya 81 ilde geçerli olacaktır. İlk etapta 100 bin konutun kredi paketinden faydalanması öngörülmektedir.

    Peşinat ödenecek mi?

    Konut bedelinin en az %10’u peşin alınacaktır. Daha az finansman kullanmak isteyen vatandaşlarımız isterse peşinat oranını arttırabilecektir.

    Kampanyaya ikinci el evler dâhil olacak mı?

    Kampanya yeni konutları kapsayacak, 2. el konutları kapsamayacaktır. Emlak Konut GYO’nun ürettiği projeler; GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliği’ne bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dâhil olabilecektir.

    Ödeme planı nasıl olacak?

    Finansman tutarı 2 Milyon TL’ye kadar 0,69, 2 ile 4 Milyon TL arası için 0,79 ve 4 ile 5 Milyon TL arası 0,99 faiz/kar payı ile 15 yıl vadeli olacaktır. Konut satış bedelinin %5’i kadar tutar yüklenici firma katkısı olarak ilk azami 3. yıla kadar ödeme planına yansıtılacaktır. Ayrıca ilk üç yılda (finansman kolaylık dönemi) finansman taksitlerinin hane gelirinin %30’unu geçen kısmı için katkı sağlanacaktır. Sağlanan katkılar son 8 yılda finansman taksitleriyle birlikte geri ödenecektir.

    Projede yaş sınırı olacak mı?

    18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecektir.

  • ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI DETAYLARI

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati orta gelirliye konut kampanyasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

    Vatandaşlarımızı konut piyasasındaki dalgalanmaların olumsuz etkilerinden korumak amacıyla, geçtiğimiz Mayıs ayında Konut Finansman Projesi'ni hayata geçirdik. Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut projesi olan "İlk Evim İlk İşyerim Projesi" ile 5 yıllık dönemde 500 bin sosyal konut yapmayı, 1 milyon konut amaçlı arsa sunmayı ve 50 bin işyerini tamamlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını uygun koşullarda ve uygun maliyetlerle karşılamasını son derece önemsiyor, bu doğrultuda kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanıyoruz.

    Bu projeyle dar gelirli vatandaşlarımızın konuta erişimlerini kolaylaştırıyoruz. Bugün özellikle orta gelirli vatandaşlarımıza yönelik uzun süreli devam edecek yepyeni bir projeyi hayata geçiriyoruz.

  • "KONUT FİYATLARINI BELİRLERKEN ÜLKEMİZİ 3 BÖLGEDE ELE ALDIK"

    Orta gelir düzeyindeki vatandaşlarımız için piyasa koşullarına göre çok daha avantajlı faiz/kar payı ve vade yapısı, ilk 3 yıl Bakanlığımız katkısıyla ödeme kolaylığı ve kredi vadesi boyunca hanehalkının geliriyle uyumlu bir ödeme planı sunduğumuz Yeni Evim Programını hayata geçiyoruz.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte çalışarak, gelir düzeyi ve konut fiyatlarının genel seyri açısından ülkemizi 3 bölgede ele aldık.

    Programımız kapsamında İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlenmiştir.

    Bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız tarafından sağlanacak finansman tutarları, 1. bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon TL, 2. bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL, 3. bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon TL'dir.

  • ASGARİ PEŞİNAT YÜZDE 10 OLACAK

    Programımız kapsamında sağlanacak finansman sıfır konutlara yöneliktir. Programdan yararlanabilmek için hanehalkı toplam gelirini dikkate almaktayız. Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir.

    Ayrıca, 1. Bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerimizde konut almak isteyen vatandaşımızın, son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacaktır.

    Bölgedeki illerimizdeyse ikamet şartı aranmayacaktır. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacaktır. Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenmiştir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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