Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.339,59 %-0,11
        DOLAR 39,4485 %0,26
        EURO 45,5288 %-0,01
        GRAM ALTIN 4.293,84 %0,22
        FAİZ 43,35 %-1,70
        GÜMÜŞ GRAM 47,21 %2,67
        BITCOIN 104.191,00 %-4,27
        GBP/TRY 53,2746 %-0,35
        EUR/USD 1,1521 %-0,35
        BRENT 75,33 %2,87
        ÇEYREK ALTIN 7.020,67 %0,22
        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Yaz tatiline özel indirim kampanyası - Teknoloji Haberleri

        Yaz tatiline özel indirim kampanyası

        Vodafone FLEX, yaz tatiline giren öğrenciler ve aileler için yeni bir indirim kampanyası başlattı. Akıllı telefonlardan tabletlere, kulaklıklardan akıllı çocuk saatlerine kadar birçok popüler üründe cazip fırsatlar, Vodafone güvencesiyle ve faturaya ek ödeme seçenekleriyle sunuluyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 16:20 Güncelleme: 17.06.2025 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaz tatiline özel indirim kampanyası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Vodafone, “Seç Seç Al” sloganıyla hayata geçirdiği Vodafone FLEX platformunda karne dönemine özel bir kampanya duyurdu. 10’dan fazla kategoride 1.000’in üzerinde ürünün yer aldığı Vodafone FLEX’te, müşteriler akıllı telefon, tablet, kulaklık ve akıllı çocuk saatleri gibi ürünlerde özel indirimlerden yararlanabiliyor. Kredi kartsız, faturaya ek 12 aya varan ödeme kolaylığıyla ürünler, Vodafone mağazaları veya Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden satın alınabiliyor.

        “AİLELERİN VE GENÇLERİN YANINDAYIZ”

        Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, kampanya ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran çözümler sunmaya devam ediyoruz. Vodafone FLEX ile teknolojiyi erişilebilir kılarken, avantajlı alışveriş deneyimi sağlıyoruz. Karne döneminde çocuklarını mutlu etmek isteyen aileler ve teknolojiye ilgi duyan gençler için düzenlediğimiz bu kampanya ile yaz tatilini daha keyifli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Telefonlardan çocuk saatlerine, tabletlerden kulaklıklara kadar birçok üründe indirim sunarak müşterilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz.”

        13-30 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli kampanyada öne çıkan fırsatlar şöyle:

        • GM Buddy çocuk saatinde %23 indirim ve peşin fiyatına 6 ayda ödeme imkanı
        • TCL MT42 ve MT46 çocuk saatlerinde indirim
        • Bilicra Round akıllı çocuk saatinde %17 indirim
        • Samsung Galaxy tabletlerde indirim
        • OPPO A60 256GB ve Xiaomi Redmi Note 14 akıllı telefonlarda indirim
        • Vodafone İlk Hattım ve FreeZone müşterilerine özel seçili telefon, akıllı saat ve kulaklıklarda 6.000 TL’ye varan indirim
        • Tüm ürünlerde 12 aya varan ödeme kolaylığı

        VODAFONE FLEX İLE TEKNOLOJİYE KOLAY ERİŞİM

        Vodafone FLEX, geniş ürün yelpazesiyle müşterilerine son teknoloji dünyası sunuyor. “Seç Seç Al” ilkesiyle işleyen platform, kredi kartsız ödeme seçenekleri ve faturaya ek 12 ay taksit imkanı ile teknolojik ürünlere kolay ve güvenilir erişim sağlıyor. Kampanya, yaz tatilini teknolojik ürünlerle renklendirmek isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Vahşeti canlı yayında itiraf etti! Aylar sonra parçalarına ulaşıldı!
        Vahşeti canlı yayında itiraf etti! Aylar sonra parçalarına ulaşıldı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kene bir günde iki can aldı!
        Kene bir günde iki can aldı!
        Ertan Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı
        Ertan Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA
        Habertürk Anasayfa