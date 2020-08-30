Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 1 Ocak-28 Ağustos döneminde Türkiye geneli yaş meyve sebze mamulü ihracatının yüzde 6 artışla 1 milyar 24 milyon dolara ulaştığını söyledi.
Uçak, "Mamul ihracatının yüzde 40’ının gerçekleştiği bölgemizde, Egeli ihracatçılarımızın başarı payı yadsınamaz. Mamuldeki en önemli ürünlerin başında kurutulmuş domates, domates konservesi ve salça geliyor. Kornişon turşu ve kuru domateste Türkiye’nin ihracatının yüzde 80’i bizim topraklarımızdan yapılıyor. Bize gayret etmek, üretmek, çalışmak yakışır. Her bir üreticimizin her bir ihracatçımızın sesine kulak kabartarak yaptığımız istişareler, detaylı görüşmeler, tarafların beklentileri, kaydedilen ilerleme ve gelecek rotası hakkında önemli çıktıları görmemize yardımcı oluyor. İlk 7 ayda başta Almanya’ya 143 milyon dolar, ABD’ye 106 milyon dolar, Irak’a 91 milyon dolar, İngiltere’ye 67 milyon dolar, Hollanda’ya 59 milyon dolar olmak üzere 171 ülkeye ihracat gerçekleştirdik" dedi.
Uçak, 1 Ocak-28 Ağustos döneminde en çok ihraç edilen ürünlerin kurutulmuş domates, meyve kabukları, meyve suları ve konsantreleri, sular ve gazlı içecekler, turşular, domates salçası, konserve sebzeler olduğunu sözlerine ekledi.
"KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZİN HER ZAMAN ARKASINDAYIZ"
Uçak, "Pandemide bile artan ihracatımız ve başarımız birleştiren, bir ve beraber kılan, kaynaştırarak, ortak akıl ile oluşturduğumuz stratejimizdeki kazanımlarımızın sonucudur. Özellikle kadın girişimcilerimizi gıda sektöründe yönetici olarak görmek bizim için büyük bir gurur kaynağı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri olarak kadın girişimcilerimizin her zaman arkasındayız. El ele omuz omuza çok güzel işler başaracağımızdan şüphemiz yok. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçilerimizi, üreticilerimizi, ihracatçılarımızı desteklemeye ve onların yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
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