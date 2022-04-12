Yaş meyve sebze ihracatı 750 milyon doları aştı

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı 2022'nin ilk çeyreğinde 762 milyon 663 bin dolar oldu.
AA muhabirinin, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2021'in ilk çeyreğinde 774 milyon 5 bin dolarlık yaş sebze meyve ihracatında, bu yılın aynı döneminde yüzde 1 azalış kaydedildi.
Yılın ilk çeyreğinde sektör ihracatçıları 762 milyon 663 bin dolarlık yaş sebze meyve dış satımı gerçekleştirdi.
Bu dönemde, bir önceki yılın ilk çeyreğine göre yüzde 5 artışla 313 milyon 682 dolarlık narenciye, yüzde 1 artışla 301 milyon 161 dolarlık sebze ve yüzde 16 azalışla 142 milyon 264 bin dolarlık meyve ihraç edildi. Dış satımın geri kalan kısmını da çay oluşturdu.
İlk çeyrekte 792 bin 236 ton narenciye, 517 bin 248 ton sebze, 275 bin 252 ton meyve ihracatı yapıldı.
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, AA muhabirine, yaş sebze ve meyve sektörünün ülke ekonomisine ilk çeyrekte önemli katkı sunduğunu söyledi.
Sektör temsilcilerinin önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Sin, bunların sonuçsuz kalmadığını ifade etti.
Sin, yılın ilk çeyreğinde bekledikleri rakamlara ulaştıklarını aktararak, şöyle konuştu:
"Rakamlar iyi ama bizim beklentimiz daha yüksek. Bizden kaynaklanmayan, hesapta olmayan jeopolitik gelişmeler işlerimizi aksatıyor. Rusya'ya ihracatımız devam ediyor. Rusya'nın bazı kota koyduğu ürünler vardı. Biber, üzüm, nar, greyfurt... Bizim girişimimizle Rusya'dan bir heyet geldi. Buradaki çalışmaları gösterdik. Kısa süre sonra hızlı bir şekilde dönüş sağlandı. Şimdi (ihracatta) yasaklı ürün kalmadı. Bu da bizim için çok önemli gelişme. Bunu sevinçle karşıladık. Türkiye ihracatını artırmak ve yeni müşteri bulmak için çalışıyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!