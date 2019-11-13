- Türkiye'den yılın ocak-ekim döneminde 130 ülkeye 2 milyon 716 bin tonluk yaş meyve sebze ihracatından 1 milyar 579 milyon 561 bin 602 dolar gelir sağlandı

- Dış satımda Rusya, Almanya ve Irak ilk 3 sırada yer aldı

- Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan:

- "Bir taraftan ana pazarımız olan Rusya'ya ihracatımızı artırmaya yönelik çalışmalar yaparken diğer taraftan da yeni pazarları keşfetme noktasında ciddi çalışmalarımız var"

Sürecek..