15 NİSAN 2024 PAZARTESİ (YARIN) İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Yarın İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 22 dereceye kadar çıkarken, en düşük sıcaklık ise 13 dereceyi gösterecek.

İzmir'de az bulutlu ve güneşli bir gün geçirecek ve sıcaklıklar 28 dereceye kadar yükselecek.

Ankara'da ise parçalı bulutlu bir hava beklenirken sıcaklıklar 21 dereceyi bulacak.