Yargıtay kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: Bankalar emekli maaşına bloke koyabilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, tüketici kredisi nedeniyle verilen hapis, takas, mahsup ve benzeri onay ve rıza talimatları nedeniyle bankanın emekli maaşına bloke koymasının mümkün olup olmadığı konusunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, kapatılan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ve kapatılan 19. Hukuk Dairesi arasında içtihat ve uygulama farklılığının bulunduğunu belirten bir başvurucu, içtihatların birleştirilmesine karar verilmesini talep etti.

Talebi görüşen Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu, bankanın emekli maaşına bloke koymasının mümkün olduğuna oy çokluğuyla karar verdi.

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