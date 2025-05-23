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        Haberler Ekonomi Emlak Yapı ruhsatlarında sert düşüş - Emlak Haberleri

        Yapı ruhsat ve izinlerinde sert düşüş

        2025 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü yüzde 24,7 azaldı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 21,3, daire sayısı yüzde yüzde 18,7 ve yüzölçüm yüzde 24,7 azaldı. Belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 28,0, daire sayısı yüzde 25,8 ve yüzölçüm yüzde 31,0 azaldı. Rakamlar yeni projelere başlama ve inşaat tamamlamada yaşanan yavaşlamayı gösteriyor

        Giriş: 23.05.2025 - 11:36 Güncelleme: 23.05.2025 - 11:38
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        Yapı ruhsat ve izinlerinde sert düşüş
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        TÜİK, 2025 yılının ilk çeyreğine (Ocak-Mart) dair yapı ruhsat izinleriyle ilgili verileri açıkladı. Veriler inşaat sektöründe yeni projelere başlama ve inşaat tamamlamalarında yavaşlama olduğunu işaret etti. Veriler önümüzdeki dönemde konut arzında gerileme olarak karşımıza çıkabilir.

        Yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü yüzde 24,7 azaldı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı I. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 21,3, daire sayısı yüzde yüzde 18,7 ve yüzölçüm yüzde 24,7 azaldı.

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        Toplam yüzölçümün yüzde 54,7'si konut alanı olarak gerçekleşti

        Belediyeler tarafından 2025 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 27,0 milyon m² iken; bunun 14,8 milyon m²'si konut, 6,6 milyon m²'si konut dışı ve 5,7 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

        En yüksek yüzölçüm payı yüzde 69,9 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

        Belediyeler tarafından 2025 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 18,9 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,1 milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izledi.

        Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların yüzölçümü yüzde 31,0 azaldı

        Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı I. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 28,0, daire sayısı yüzde 25,8 ve yüzölçüm yüzde 31,0 azaldı.

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        Toplam yüzölçümün yüzde 56,1'i konut alanı olarak gerçekleşti

        Belediyeler tarafından 2025 yılı I. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların toplam yüzölçümü 25,2 milyon m² iken; bunun 14,1 milyon m²'si konut, 5,9 milyon m²'si konut dışı ve 5,1 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

        En yüksek yüzölçüm payı yüzde 71,8 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

        Belediyeler tarafından 2025 yılı I. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 18,1 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,9 milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izledi.

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