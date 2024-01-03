Yapı Kredi Leasing'den WAT Mobilite ile işbirliği

REKLAM advertisement1

Yapı Kredi Leasing, şarj istasyonu imalatı ve satışı alanında faaliyet gösteren WAT Mobilite ile iş birliği gerçekleştirdi.

İş birliği kapsamında elektrikli araç şarj istasyonlarının finansmanında Türk lirasında 48 ay, yabancı para cinsinde ise 12 ay sıfır faiz olmak üzere 60 aya kadar vade imkânı sağlanıyor.

Leasing ile yüzde 20 yerine yüzde 1 KDV avantajı sunulan finansman için bu kampanya kapsamında dosya masrafı da bulunmuyor.

Ayrıca Yapı Kredi Leasing’in yurt içi ve yurt dışından sağladığı sürdürülebilirlik kaynakları da bu kampanya kapsamında kullanılacak.

Yapı Kredi Leasing’in WAT Mobilite ile gerçekleştirdiği iş birliği, ev ve ofislere uygun AC şarj istasyonları ile otoyollarda hızlı şarj için kullanılan DC şarj istasyonlarını kapsıyor.

'ŞARJ İSTASYONLARININ FİNANSMANINA DESTEK OLUYORUZ'

Gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakmak için finans sektörünün bugünden sorumluluk alması gerektiğini belirten Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, "Yapı Kredi Leasing olarak iklim krizinin dünyamızı tehdit eden en büyük risklerden biri olduğunun farkındayız. Bu doğrultuda, iştiraki olduğumuz Yapı Kredi’nin sürdürülebilirlik alanındaki vizyonunun izinde ilerliyor, yeşil enerji sektörüne ilk günden beri finansman sağlıyor ve dünyamıza bu alanda katkı sunmaya özen gösteriyoruz. WAT Mobilite ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile sürdürülebilirliği destekleyen ürün ve hizmetlerimize bir yenisini daha ekledik. Bu doğrultuda, sürdürülebilirlik kapsamında elektrikli araçların şarj istasyonlarının finansmanına destek oluyoruz" dedi.

Elektrikli araçlar için kritik öneme sahip şarj istasyonları konusunda Türkiye çapında hızlı bir şekilde yaygınlaşmayı hedeflediklerini söyleyen WAT Mobilite Genel Müdürü Oğuzhan Öztürk, "Türkiye’nin elektrikli araç dönüşümündeki hedeflerine ulaşılması için elektrikli araç şarj cihazlarının ülkemizde yerli olarak tasarlanmasını ve üretilmesini önemsiyoruz. WAT Mobilite olarak elektrikli araç şarj ağının yanında katma değerli servisler ile de müşterilerimiz ve iş ortaklarımızı en iyi şekilde desteklemeyi hedefliyoruz" diye konuştu.