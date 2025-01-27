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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Yapı Kredi'den risk yönetimi analizinde kuantum hesaplama teknolojisi - Teknoloji Haberleri

        Yapı Kredi'den risk yönetimi analizinde kuantum hesaplama teknolojisi

        Yapı Kredi, risk yönetimi analizinde kuantum hesaplama teknolojisini kullanarak sektörde bir yeniliğe imza attığını açıkladı. Banka, tüzel müşterilerinden herhangi birinin yaşadığı finansal zorluğun ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer müşterilerine etkisini, kuantum hesaplamasıyla 7 saniyede tahmin edebilen bir modeli hayata geçirdiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 10:49 Güncelleme: 27.01.2025 - 10:49
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        Kuantum işlemcisi ile risk hesaplama
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        Yapı Kredi bankası dünyada bir ilke imza attığını duyurdu. Risk yönetimi analizinde kuantum hesaplama teknolojisini kullanmaya başladığını açıklayan banka, bu sayede 4.297 tüzel müşteri ve 17.000 kısıtı içeren kuantum senaryosu, günümüz işlemci ve bilgisayar mimarisi ile çözülmesi yıllar alacak karmaşık finansal ilişkileri, kuantum bilgisayarlar ile saniyeler içinde analiz edebildiğini vurguladı.

        Söz konusu modelin önümüzdeki dönemde 600.000 tüzel müşteriyi kapsayacak şekilde genişletilmesi hedeflendiği belirtiliyor.

        ÖRNEK UYGULAMA OLARAK SEÇİLDİ

        Geçtiğimiz yıl tamamlanan Yapı Kredi’nin bu uygulaması aynı zamanda, World Economic Forum’un kuantum uygulamaları merkezine (Quantum Applications Hub) eklenmek üzere örnek uygulama olarak seçildi.

        "EKONOMİK İSTİKRARA KATKI SAĞLAYACAĞIZ"

        Finans ve bankacılık alanında önemli bir ilke imza attıklarına dikkat çeken Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı/Yapı Kredi Teknoloji Genel Müdürü Dr. Gökhan Özdinç, şunları söyledi: “Yapı Kredi olarak kuantum projemizle, ticari alacak-verecek ilişkisi içinde bulunan müşterilerimizin herhangi birinin yaşadığı finansal zorluğun diğer hangi müşterilerimizi etkileyeceğini tespit etmeyi hedefledik. Yaptığımız finans ve veri bilimi alanlarındaki literatür araştırmalarında, klasik işlemciler ve bilgisayar mimarisi ile 20-30 kadar küçük ticari ilişki ağında bile bu etkiyi saptamak için 13 milyar yılı aşkın süre gerektiğini gördük. Günümüz işlemci ve bilgisayar mimarisi ile çözülmesi yıllar alan bu finans problemini, ticari ilişki içinde olduğundan emin olduğumuz 4.297 tüzel müşterimizi kapsayacak şekilde Kanadalı şirket DWave’in üreticisi olduğu kuantum işlemcili bilgisayarlar üzerinde çözmek üzere ele aldık. Son kuantum işlemcisi mimarisi üzerinde geliştirdiğimiz uygulama ile 7 saniyede tüm ticari ilişki ağı içinde etkilenecek müşterileri tespit edebildik. Bu projemiz sayesinde müşterilerimiz, olası finansal riskleri önceden öğrenerek, ticari faaliyetlerini daha güvenli bir şekilde sürdürebilecek ve işlerini daha sağlam temeller üzerine inşa edebilecek. Aynı zamanda, finansal dalgalanmaların yaratabileceği domino etkisinin önüne geçilmesiyle, ekonomik istikrarın korunmasına ve ekonomimizin bel kemiği olan tüzel müşterileri ekosisteminin daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Yapı Kredi olarak, teknolojinin sınırlarını zorlayan bu tür projelerle ülke ekonomisine değer katmaya ve müşterilerimizin geleceği daha güçlü bir finansal yapıyla karşılamaları için son teknolojileri hayata geçirmeye önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz.”

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