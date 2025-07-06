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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Yapay zekanın görsel içerik üretiminde kullanılması maliyet açısından avantaj sağlıyor - Teknoloji Haberleri

        Yapay zekanın görsel içerik üretiminde kullanılması maliyet açısından avantaj sağlıyor

        Yapay zeka, reklam, müzik ve dijital medya başta olmak üzere görsel içerik üretiminde zaman ve maliyet avantajı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 12:11 Güncelleme: 06.07.2025 - 12:11
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        Yapay zeka maliyet avantajı sağlıyor
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        Yapay zeka uygulamaları, son dönemde sanatçıların klipleri ve şirketlerin reklam filmlerinin hazırlanmasında da önemli rol oynuyor.

        Son olarak, Sezen Aksu'nun "Paşa Gönül Şarkıları" albümünde yer alan "Doğrucu" adlı şarkının klibi ile bir firmanın NBA finallerinde gösterilen reklam filmi yapay zeka kullanılarak hazırlandı.

        Bu örnekler, yapay zekanın reklam, müzik ve dijital medya olmak üzere birçok sektörde kullanılmasının üretim maliyetlerine nasıl etki edeceği konusunu gündeme getirdi.

        "REKABET GÜCÜNÜ ARTIRDI"

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ata Kavame, AA muhabirine, yapay zekanın son yıllarda başta reklam, müzik ve dijital medya olmak üzere birçok sektörde çarpıcı etkiler oluşturduğunu söyledi.

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        Kavame, yapay zeka ile görsel içerik üretiminin, prodüksiyon maliyetlerini düşürdüğünü ve zaman açısından önemli avantajlar sağladığını dile getirerek, "Bir reklam filmi için set, oyuncu, ışık, kurgu gibi birçok aşama yerine bir yapay zeka modeliyle dakikalar içinde yaratıcı ve etkileyici videolar, görseller üretilebiliyor. Bu durum bizim özellikle çok önem verdiğimiz küçük bütçeli ajans ve bağımsız sanatçılar için rekabet gücünü artırdı." dedi.

        Yapay zekanın, profesyonel tasarım araçlarına erişimi olmayan bireylerin bile yüksek kaliteli içerikler üretmesini sağladığının altını çizen Kavame, bu durumun sektöre dinamizm getirdiğine işaret etti.

        Kavame, ajansların ve prodüksiyon şirketlerinin çalışma şeklinde de kökten değişim yaşandığını belirterek, "Yapay zeka destekli yaratıcı direktörlük gibi yeni meslek tanımları oluşmaya başladığına şahit oluyoruz. İçerik üretiminde artık yapay zekayla çalışan hibrit ekipler gündemde." ifadelerini kullandı.

        Birçok meslek grubunda çalışanlarda "Yerime yapay zeka mı geçecek?" kaygısı oluştuğunu anlatan Kavame, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Bu endişeyi haklı buluyoruz ancak denge yeniden oluşacaktır. Orta ve uzun vadede bu teknolojiyi kullanabilen yaratıcı endüstrilerin bileşenleri hiç şüphesiz rekabetçi ve yepyeni fırsatlar oluştuğunu görecekler. İçerik üretiminde farklı düşünebilen, yapay zekayı araç olarak kullanabilen profesyoneller, dönüşümün kazananları olacak."

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        "MALİYETLER 10 KAT AZALDI"

        Kavame, yapay zekanın verimli kullanımı için kişilerin bazı beceriler, bilgi birikimi ve anlamlı bir tecrübeye sahip olmaları gerektiğini vurgulayarak, yapay zeka komutlarının etkileyici olabilmesi için kullanıcının sanatsal vizyona sahip olmasının önemine dikkati çekti.

        Yapay zekayla içerik üretiminin maliyetleri düşürmesine de değinen Kavame, şunları kaydetti:

        "Reklam filmi, ürün tanıtımı, klip, sosyal medya içeriği gibi görsel içerik üretimi eskiden ekipman, stüdyo, oyuncu, set, çekim günü, kurgu, post-prodüksiyon gibi çok sayıda kalemi içeriyordu. Yapay zeka araçları sayesinde artık görsel içerik üretimi çoğu dijital ortamda, çok daha kısa sürede ve düşük bütçeyle yapılabiliyor. Maliyetler aynı görsel içerik için 10 katına varan oranlarda azaldı."

        Kavame, yapay zeka sayesinde arka plan görselleri, taslak videolar, basit animasyonlar gibi giriş seviyesindeki işlerin insan müdahalesine gerek duymadan yapılabildiğini dile getirdi.

        Uluslararası Yapay Zeka İstanbul Büyük Çalıştayı'nı düzenlemeyi hedeflediklerini bildiren Kavame, şu ifadeleri kullandı:

        "Yapay zekayla ilgili dünyada kabul gören ortak düzlemin kültürün ve sanatın teknolojiyle buluştuğu bu topraklardan çıkması çok şaşırtıcı bir sonuç değildir. Türkiye bu bağlamda dünyada yaratıcı endüstrilerin yapay zeka ile uyumlu çalışmasının temel kodlarını oluşturabilir, sektöre global bir istikameti tarihe not düşebilir."

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