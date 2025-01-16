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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Yapay zeka ile güçlenen merkez - Koçfinans, "Yerinde AR-GE Merkezi"nin 5. yılını kutluyor - Teknoloji Haberleri

        Koçfinans, "Yerinde AR-GE Merkezi"nin 5. yılını kutluyor

        Koçfinans, tüketici finansman sektöründe yer alan "Yerinde AR-GE Merkezi"nin 5. yılını kutladığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 15:55 Güncelleme: 16.01.2025 - 15:55
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        Yapay zeka ile güçlenen merkez
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        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçfinans, müşteri odaklı yaklaşımıyla bireysel ve kurumsal kredi çözümleri sunuyor.

        Müşterilerinin ihtiyaçlarına en iyi şekilde karşılık verebilmek için dijitalleşmeye yatırım yapan şirket, yenilikçi yaklaşımını ve vizyonunu daha da ileriye taşıyarak 5 yıl önce kurduğu Yerinde AR-GE Merkezi ile sektörde öncü bir rol üstleniyor.

        Koçfinans AR-GE Merkezi'nin yapay zeka teknolojisiyle güçlendirilen risk tabanlı analitik modelleri, daha akıllı ve kişiselleştirilmiş finansman çözümleri sunmaya olanak sağlıyor. AR-GE merkezi yatırımları, API tabanlı finansman çözümlerinin uçtan uca yönetilmesi ve çok kanallı müşteri deneyimi alanlarının oluşmasında da itici güç oldu.

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        ŞİRKET VERİMLİLİĞİ ARTACAK

        Geçen yıl ikinci el bireysel taşıt kredisi portföyünde planlanan büyüme, yapay zeka destekli modellerle yüzde 19 daha fazla gerçekleşti. Gelecek dönemde kredi risk tabanlı tüm süreçlerini yapay zeka destekli analitik modellerle yönetmeyi hedefleyen Koçfinans, operasyonel verimliliği artırmak için üretken yapay zeka ile kullanım senaryolarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Tekrarlayan operasyonel görevleri yazılım robotlarına ve üretken yapay zeka teknolojilerine devrederek çalışanlarını daha stratejik yaratıcı işlerde konumlayacak ve buna bağlı olarak da şirketteki verimliliği artıracak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçfinans BT ve AR-GE Direktörü Özlem Ekşioğlu Kumuk, tüketici finansman alanındaki yerinde AR-GE merkeziyle sektöre değer katmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

        Kumuk, Koçfinans olarak, teknolojiye olan yatırımlarını her geçen gün artırarak, müşteri deneyimini daha da iyileştirmek için çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

        Beşinci yılını kutladıkları AR-GE merkeziyle sadece iş süreçleriyle ilgili değil, aynı zamanda sektörün geleceğini şekillendiren projelere de imza atmayı hedeflediklerini aktaran Kumuk, şu değerlendirmede bulundu:

        "Yaratıcı çözümler, yapay zeka ve teknolojilerle desteklenen sistemlerimiz, müşterilerimizin deneyimini üst düzeye çıkarmamıza olanak sağlarken çevik, odaklı ve kişiselleştirilmiş finansman çözümleri sunmamıza imkan tanıyor. Önümüzdeki yıllarda, AR-GE yatırımlarımızla sektördeki liderliğimizi derinleştirirken hem kendimizi hem de iş ortaklarımızı ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Amacımız, bu yolculuğun her aşamasında yeniliklerle değer yaratmak"

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