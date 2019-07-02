Yılın ikinci yarısına daha iyi başlamak ve büyümenin yönünü negatiften pozitife çevirmek için artık daha çok nedenimiz var. Çünkü riskler giderek azalıyor.

S400 RİSKİNİ AZALTTIK

-En son G20 Zirvesi’nde yapılan görüşmelerle S400 riskinin en önemli virajını aldık. Bu konuda kim nasıl bir fonksiyon yerine getirmişse çok iyi yapmış. Trump’ın “Türkiye’ye adıl davranmadık” açıklaması altın değerinde ve bundan sonraki gelişmeler için elimizi güçlendirdi. F-35’ler konusunu da zamana yayarak çözebileceğiz.

-G20 Zirvesi atağıyla S400 riskinin tırmanmasını durduğumuz gibi, gerileme de sağladık. Böylece Türkiye en büyük riskini henüz atlatmış olmasa da, ciddi oranda azalttı.

SEÇİM RİSKİNİ GERİDE BIRAKTIK

-23 Haziran seçimini piyasalar önceden “farkın açılacağı ve seçimin sürüncemede kalmayarak biteceği” şeklinde anketlerden elde edilen sonuçlara göre fiyatlamaya başlamıştı. Gerçekleşme de böyle oldu ve seçim belirsizliği geride kaldı. Böylece ekonomi için bir risk ortadan kalktı.

TİCARET SAVAŞI RİSKİ DE DÜŞTÜ

-Yine son G20 Zirvesi’ne kadar ABD-Çin ticaret görüşmeleri dünya ekonomisi ve küresel piyasalar için en ciddi riskti. Küreyi olduğu kadar bizim ekonomimizi ve piyasalarımızı da etkiliyordu. Ama Trump Başkan sağolsun, Çin Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmede orada da ciddi bir rahatlama sağladı.

-Sorun çözülmedi ama görüşmeler yeniden başladı, yaptırımlar yumuşatıldı. İki ülke ve geride kalan dünya sanki kaybet-kaybet oyunu oynamaktan, kazan- kazana oyununa döndü gibi. Bunun da pozitif etkilerini yaşıyoruz. Dolayısıyla dört ana risk unsurundan biri olarak saydığımız ticaret savaşlarında geçici de olsa bir ateşkes sağlandı, tansiyon düştü.

İKİNCİ YARIYA İYİ BAŞLADIK

-Nitekim finansal piyasaların dün verdiği pozitif tepkinin boyutu da elde edilen sonucun değerini anlatıyor. Türkiye risk priminin göstergesi CDS bir günde yüzde 3.6 değer kaybetti. Borsa aynı gün yüzde 3.37 değerlendi ve endeks 100 bin eşiğine dayandı.

-Dolar kuru TL karşısında 5.64’e kadar indi ve bir günde yüzde 2.6 düştü. Sepet kur da 6.0172’ye inerek TL karşısında yüzde 2.75 geriledi.

-Finansal taraftaki ilk gündeki bu pozitif dalga yılın ikinci yarısına güçlü başladığımızın somut göstergesi olarak alınabilir.

DİPTEN DÖNÜŞÜN İŞARETLERİ

Makro tarafta ve finansal piyasalarda bu gelişmeler yaşanırken, bazı haziran ayı verileri de ekonomi dipten dönmekte olduğunun işaretlerini veriyor. Bitişikte de bunun bir tablosu yer alıyor.

-G20 Zirvesi’ne yönelik beklentilerin ve 23 Haziran’ın erken satın alınmasının, enflasyon ile cari açığın düşecek olmasının etkisiyle döviz kurundaki tırmanış kırıldı ve hazıran ayında kur sepet bazında yatay seyretti.

-Haziranda Türkiye CDS’i yüzde 18 gerilerken, gösterge tahvil faizi de 5.6 puan azalmayla yüzde 20’nin altına indi. Borsa da haziranda dolar bazında yüzde 7.5 prim yaptı.

-Finansal taraftaki bu düzelme tüketim ve üretim tarafına da yansımaya başladı. TÜİK’in yayımladığı Tüketici Güven Endeksi küresel kriz düzeyine gerilemişken haziranda 2.3 puan yükseldi. BloombergHT Tüketici Güven Endeksi ise 16.6 puan sıçramayla 76’ya çıktı. Üretici tarafındaki güvende de 4.6 puanlık hatırı sayılır bir düzelme gerçekleşti.

SANAYİ ÜRETİMİNE İSTİKRAR

-Dün açıklanan İmalat Sanayi Satınalma Endeksi PMI de, güvenin geri dönüşünü doğrular nitelikteydi. İSO PMI 45.3’ten 47.9’a çıkarak imalat sanayinde yavaşlamanın Temmuz 2018’den beri gözlenen en düşük oranda gerçekleştiğine işaret etti. Endeksi hazırlayan IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker “PMI endeksinin mevcut düzeyi, sanayi üretimi verilerinin 2019 ortalarında istikrar kazanabileceğini gösteriyor” dedi.

Dört ana riskten üçünde meydana gelen değişim ve azalmanın yarattığı sonuçları gördük. -Sıraya yeni giren Doğu Akdeniz’de gaz aranması sırasında Yunanistan ve AB ile gerginlik yaşanmasının yarattığı jeopolitik risk girdi.

-Ekonomik durumun düzeltilmesi ve normalleştirilmesi için de reformlar beklenecek.