Yabancıya konut satışı dipte

TÜİK, mayıs ayına dair konut satış verilerini açıklarken yabancıya satıştaki gerilemenin sürdüğü görüldü. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 oranında azaldı ve bin 771 oldu. Mayıs ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde yabancılar toplam 7789 konut satın aldı. Bu rakam 2017'den bu yana en düşük 5 aylık performans olarak kayıtlara geçti.

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Yıl Ocak-Mayıs Toplamı 2013 4451 2014 6804 2015 8097 2016 7835 2017 7669 2018 9756 2019 17263 2020 12598 2021 15740 2022 26753 2023 16650 2024 9021 2025 7789

TOPLAM SATIŞ İÇERİSİNDEKİ PAY, 2013'TEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

5 aylık satışların toplam satış içerisindeki payı ise yüzde 1,3 oldu. Oran olarak bakıldığında yabancıya satış 2013'ten bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

YIL Yabancıya satışın toplam satış içerisindeki payı (%) 2013 1.1 2014 1.6 2015 1.8 2016 1.4 2017 1.6 2018 2.9 2019 3.4 2020 2.7 2021 3.9 2022 4.5 2023 2.9 2024 1.6 2025 (Ocak - Mayıs) 1.3

EN ÇOK RUSLAR ALDI

Ocak-Mayıs döneminde Rusya vatandaşları bin 329 konut ile en çok konut alan yabancı ülke vatandaşları oldu. Rusya'yı 709 ile İran ve 537 ile Ukrayna takip etti.

Ülke Ocak-Mayıs dönemi satış adedi Toplam - Total 7 831 Rusya Federasyonu 1 329 İran 709 Almanya 460 Ukrayna 537 Irak 448 Azerbaycan 337 Kazakistan 244 Suudi Arabistan 214 Çin 235 Amerika Birleşik Devletleri 170 Diğer ülkeler 3 148