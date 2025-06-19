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        Haberler Ekonomi Emlak Yabancıya konut satışı dipte - Emlak Haberleri

        Yabancıya konut satışı dipte

        Yılın ilk 5 ayında yabancıya satış adet bazında 2017'den bu yana, toplam satış içerisindeki paya bakıldığında 2011'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Habertürk Ekonomi'den Ahmet Hamdi Girgin'in haberi...

        Giriş: 19.06.2025 - 14:19 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:21
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        Yabancıya satış dipte
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        TÜİK, mayıs ayına dair konut satış verilerini açıklarken yabancıya satıştaki gerilemenin sürdüğü görüldü. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 oranında azaldı ve bin 771 oldu. Mayıs ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti.

        Ocak-Mayıs döneminde yabancılar toplam 7789 konut satın aldı. Bu rakam 2017'den bu yana en düşük 5 aylık performans olarak kayıtlara geçti.

        Yıl Ocak-Mayıs Toplamı
        2013 4451
        2014 6804
        2015 8097
        2016 7835
        2017 7669
        2018 9756
        2019 17263
        2020 12598
        2021 15740
        2022 26753
        2023 16650
        2024 9021
        2025 7789

        TOPLAM SATIŞ İÇERİSİNDEKİ PAY, 2013'TEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

        5 aylık satışların toplam satış içerisindeki payı ise yüzde 1,3 oldu. Oran olarak bakıldığında yabancıya satış 2013'ten bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

        YIL Yabancıya satışın toplam satış içerisindeki payı (%)
        2013 1.1
        2014 1.6
        2015 1.8
        2016 1.4
        2017 1.6
        2018 2.9
        2019 3.4
        2020 2.7
        2021 3.9
        2022 4.5
        2023 2.9
        2024 1.6
        2025 (Ocak - Mayıs) 1.3

        EN ÇOK RUSLAR ALDI

        Ocak-Mayıs döneminde Rusya vatandaşları bin 329 konut ile en çok konut alan yabancı ülke vatandaşları oldu. Rusya'yı 709 ile İran ve 537 ile Ukrayna takip etti.

        Ülke Ocak-Mayıs dönemi satış adedi
        Toplam - Total 7 831
        Rusya Federasyonu 1 329
        İran 709
        Almanya 460
        Ukrayna 537
        Irak 448
        Azerbaycan 337
        Kazakistan 244
        Suudi Arabistan 214
        Çin 235
        Amerika Birleşik Devletleri 170
        Diğer ülkeler 3 148
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