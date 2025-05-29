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        Haberler Ekonomi Borsa Yabancıdan borsada 13.2 milyon dolarlık alım - Borsa Haberleri

        Yabancıdan 13.2 milyon dolarlık alım

        Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 13,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 15:06 Güncelleme: 29.05.2025 - 15:06
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        Yabancıdan 13.2 milyon dolarlık alım
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

        Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 23 Mayıs haftasında net 13,2 milyon dolarlık hisse senedi, 148,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 191,6 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

        Yurt dışında yerleşik kişilerin 16 Mayıs itibarıyla 29 milyar 413,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 23 Mayıs haftasında 28 milyar 707 milyon dolara indi.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 11 milyar 926,5 milyon dolardan 12 milyar 200,3 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları da 318,2 milyon dolardan 508,3 milyon dolara yükseldi.

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