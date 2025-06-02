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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun Witcher 3 sistem gereksinimleri nelerdir? Witcher 3 kaç GB boş alan istiyor? - Teknoloji Haberleri

        Witcher 3 sistem gereksinimleri nelerdir? Witcher 3 kaç GB boş alan istiyor?

        The Witcher 3: Wild Hunt, karanlık bir fantezi evreninde geçen, derinlemesine işlenmiş bir hikâyeye sahip rol yapma oyunudur. Oyuncu, profesyonel canavar avcısı olan Geralt of Rivia'nın kontrolünü alarak hem kendi geçmişiyle yüzleşir hem de yaklaşan büyük bir tehdidi durdurmaya çalışır. Geralt, bir yandan kayıp evlat figürü olan Ciri'yi ararken diğer yandan onu takip eden ve kıyameti andıran "Wild Hunt" isimli doğaüstü bir güçle mücadele eder.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 16:27 Güncelleme: 02.06.2025 - 16:27
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        Witcher 3 sistem gereksinimleri
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        Oyun boyunca siyasi entrikalar, savaşın harap ettiği topraklar, büyü ve ahlaki ikilemlerle örülü onlarca yan görev ve karakterle karşılaşılır. Oyunun hikâyesi, sadece ana görevler üzerinden değil; oyuncunun dünyayla kurduğu etkileşim, verdiği kararlar ve aldığı ahlaki tutumlar sayesinde şekillenir. Hikâye, güçlü diyaloglar, dallanıp budaklanan anlatı yapısı ve karakterlerin gerçekçiliğiyle oyuncuyu içine çeker.

        Her kasaba, her köy ve her karakterin kendine özgü bir geçmişi ve amacı vardır. Geralt’ın büyü gücü, kılıç ustalığı ve keskin zekâsı ile düşmanları alt etmesi kadar, insanlarla olan ilişkilerindeki diplomatik ve vicdani kararları da büyük önem taşır. Ayrıca oyunun evreni, önceki Witcher oyunlarına ve Andrzej Sapkowski’nin kitaplarına dayandığı için derin bir mitoloji ve geçmiş barındırır.

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        WİTCHER 3 KAÇ GB?

        The Witcher 3: Wild Hunt, devasa açık dünyası, zengin hikâyesi, yüksek çözünürlüklü grafik paketleri ve kapsamlı içeriğiyle oyun dünyasının en detaylı yapımlarından biridir. Bu nedenle oyunun bilgisayarda kapladığı alan oldukça büyüktür. Oyunun orijinal sürümü yaklaşık 35 ila 40 GB arasında bir alan gerektirirken, tüm güncellemeler, yama dosyaları ve özellikle "Hearts of Stone" ile "Blood and Wine" gibi iki büyük ek paket de dahil edildiğinde toplam dosya boyutu 50 GB'ı rahatlıkla geçebilir.

        Ultra grafik ayarlarında oynamak isteyen oyuncular için indirilebilecek ek HD texture paketleriyle birlikte bu rakam 60 GB civarına kadar çıkabilir. Geniş harita yapısı sayesinde yükleme ekranları olmadan bölgeden bölgeye geçiş sunar; bu da daha fazla veri depolanması anlamına gelir. Ses dosyaları, sinematik sahneler ve diyalog seçenekleri de bu dosya boyutuna katkı sağlar.

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        Oyuncuların, oyunu sorunsuz şekilde yükleyip oynamaları için hard disklerinde en az 70 GB civarında boş alan bulundurmaları önerilir. SSD kullanımı ise oyun içindeki yükleme sürelerini kısaltarak deneyimi daha akıcı hale getirir. The Witcher 3’ün sunduğu atmosferik dünya ve detaylı içerik göz önünde bulundurulduğunda, bu büyüklükte bir dosya boyutu anlaşılır ve oyun dünyası için tatmin edici bir karşılıktır.

        WİTCHER 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

        The Witcher 3: Wild Hunt, derinlemesine hikâyesi, etkileyici görselliği ve devasa açık dünyasıyla zamanının en güçlü oyun motorlarından birini kullanır. Bu da oyunun bilgisayarlardan hatırı sayılır bir performans talep etmesine yol açar. Oyuncuların oyundan tam anlamıyla keyif alabilmesi için sistemlerinin hem minimum hem de önerilen düzeyde güçlü olması önemlidir.

        Minimum Sistem Gereksinimleri

        Bu düzeydeki bir sistemle oyun düşük ayarlarda, 720p çözünürlükte ve yaklaşık 30 FPS performansla oynanabilir.

        • İşletim Sistemi (OS): Windows 7, 8 veya 10 – 64 bit sürümleri
        • İşlemci (CPU): Intel Core i5-2500K (3.3 GHz) ya da AMD Phenom II X4 940
        • Bellek (RAM): 6 GB RAM
        • Ekran Kartı (GPU): NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 (2 GB VRAM)
        • Depolama Alanı: En az 50 GB boş disk alanı (güncellemelerle artabilir)
        • DirectX Desteği: DirectX 11 destekli ekran kartı gereklidir
        • Ses Kartı: DirectX uyumlu ses donanımı
        • Görüntü Ayarları: Düşük detaylar, düşük çözünürlükte akıcı oynanış

        Önerilen Sistem Gereksinimleri

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        Bu donanım ile oyun, yüksek ayarlarda 1080p çözünürlükte ve 60 FPS’ye yakın performansla oynanabilir.

        • İşletim Sistemi (OS): Windows 10 – 64 bit (tercihen güncel)
        • İşlemci (CPU): Intel Core i7-3770 (3.4 GHz) ya da AMD FX-8350 (4 GHz) veya daha iyisi
        • Bellek (RAM): 8 GB RAM veya üstü
        • Ekran Kartı (GPU): NVIDIA GeForce GTX 770 veya AMD Radeon R9 290 (4 GB VRAM ve üzeri)
        • Depolama Alanı: En az 50-60 GB boş SSD alanı önerilir (yükleme hızları için avantajlıdır)
        • DirectX: DirectX 11 tam uyumlu ekran kartı
        • Ses Kartı: Yüksek kalite DirectX destekli ses donanımı
        • Ekran Çözünürlüğü: 1920x1080 çözünürlükte yüksek detaylarla oynanabilir

        Gelişmiş Oynanış İçin Tavsiyeler:

        • Oyunun tüm grafik özelliklerinden yararlanmak isteyenler için RTX 30 serisi ya da AMD RX 6000 serisi ekran kartları önerilir.
        • 16 GB RAM, özellikle yüksek çözünürlükte ve HD Texture Pack ile daha akıcı performans sunar.
        • SSD üzerinde kurulumu, özellikle yükleme ekranlarında ciddi fark yaratır.
        • Geniş monitör desteği sayesinde 2K ve 4K çözünürlükte deneyim mümkün olsa da, bu çözünürlüklerde güçlü bir ekran kartı gereklidir.
        • Grafik seçenekleri arasında NVIDIA HairWorks, SSAO, HBAO+ gibi gelişmiş efektler yer aldığından, bu ayarları açmak için daha güçlü GPU gerekir.

        The Witcher 3: Wild Hunt, bilgisayarın sınırlarını test eden ve görsel-işitsel anlamda unutulmaz bir deneyim sunan bir yapımdır. Dolayısıyla sistem gereksinimlerine uygun bir donanım tercih etmek, oyunun sunduğu epik dünyanın hakkını vermek için önemlidir. Hikâye odaklı oyunları seven, detaylı karakter gelişimlerine ve derin anlatımlara ilgi duyan oyuncular için uygundur. Karmaşık karar sistemleriyle oyuncuya ahlaki seçimler sunan bu yapım, düşünmek, sorgulamak ve sonuçlarına katlanmak isteyen oyunculara hitap eder.

        Açık dünya keşfini seven, fantastik yaratıklarla dolu bir evrende serüven yaşamak isteyenler için büyüleyici bir deneyim sunar. RPG (rol yapma oyunu) türüne ilgi duyan ve karakter geliştirme, ekipman toplama, görev tamamlama gibi mekaniklerden keyif alan oyuncular bu oyunda aradıklarını fazlasıyla bulurlar.

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