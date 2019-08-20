WAbetaInfo tarafından hazırlanan bir rapora göreyse WhatsApp'ın Web sürümüne iki yeni özellik geliyor. Bu özellikler, albümler ve gruplandırılmış çıkartmaları içeriyor.

WhatsApp Web için çalışmaları tamamlanan ve kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test edilen "Albümler" özelliği adından da anlaşılabileceği üzere fotoğrafları bir albüm haline getirmeye ve bu albümü kolay bir şekilde karşı tarafa göndermeyi sağlıyor. "Gruplandırılmış Çıkartmalar" özelliğiyse bir sohbete gönderilmiş olan çıkartmaları kapsıyor. Bu özelliğin aktif olmasıyla birlikte benzer çıkartmalar gruplandırılacak ve bu sayede kullanıcılar daha rahat bir WhatsApp Web deneyimi yaşayacaklar.