WhatsApp'tan beklenen iki ayrı yeni özellik: Aranan eski mesajlar daha kolay bulunabilecek
WhatsApp'ı değiştirmeye ve geliştirmeye devam eden Meta, IP adresi gizliliği, sesli ve görüntülü mesaj modu, eski mesajları kolayca bulabilme özelliği gibi yenilikleri test ediyor. İşte WhatsApp'a gelmesi beklenen yeni özellikler
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WhatsApp Beta sürümünde test edilen özelliklerden birisi sesli ve görüntülü mesajlar arasında geçişleri kolaylaştıracak yenilik sağlayacak. Diğer bir özellik ise sohbetlerde eski mesajların daha rahat bulunabilmesi üzerine.
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SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ MESAJ MENÜSÜ
WhatsApp geçtiğimiz günlerde tıpkı sesli mesajlar gibi görüntülü mesajlar gönderebileceğimizi duyurdu.
Ancak kullanıcılar hem sesli hem de görüntülü mesaj gönderirken problemler yaşayabiliyordu.
Meta bu durumu fark etti. Artık sesli ve görüntülü mesaj modu değişkliğini çok daha anlaşılır bir şekilde kullanıma sunmayı hedefliyor.
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ESKİ MESAJLAR DAHA KOLAY BULUNABİLECEK
Bir başka test edilen yeni özellik ise kullanıclar eski mesajlarını bulmaya çalışırken artık tarih bazlı aramalar yapabilecek.
Böylelikle eski mesajlar çok daha rahat bulunabilecek.
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IP ADRESİ GİZLENEBİLECEK
"Aramalarda IP adresini koru" seçeneği ile kullanıcılar WhatsApp üzerinden yaptıkları aramalarda IP adreslerinin bulunmasını engelleyebilecek ve böylelikle konumları gözükmeyecek.