Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.920,88 %-0,17
        DOLAR 27,9126 %0,18
        EURO 29,4848 %0,17
        ALTIN 1.727,80 %0,63
        FAİZ 23,09 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 20,41 %0,92
        BITCOIN 28.449,00 %0,15
        GBP/TRY 33,9629 %-0,29
        EUR/USD 1,0552 %-0,08
        BRENT 89,74 %0,10
        ÇEYREK ALTIN 2.824,95 %0,63
        Haberler Ekonomi Teknoloji WhatsApp'tan beklenen iki ayrı yeni özellik: Aranan eski mesajlar daha kolay bulunabilecek - Teknoloji Haberleri

        WhatsApp'tan beklenen iki ayrı yeni özellik: Aranan eski mesajlar daha kolay bulunabilecek

        WhatsApp'ı değiştirmeye ve geliştirmeye devam eden Meta, IP adresi gizliliği, sesli ve görüntülü mesaj modu, eski mesajları kolayca bulabilme özelliği gibi yenilikleri test ediyor. İşte WhatsApp'a gelmesi beklenen yeni özellikler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 12:36 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          WhatsApp Beta sürümünde test edilen özelliklerden birisi sesli ve görüntülü mesajlar arasında geçişleri kolaylaştıracak yenilik sağlayacak. Diğer bir özellik ise sohbetlerde eski mesajların daha rahat bulunabilmesi üzerine.

        • 2

          SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ MESAJ MENÜSÜ

          WhatsApp geçtiğimiz günlerde tıpkı sesli mesajlar gibi görüntülü mesajlar gönderebileceğimizi duyurdu.

          Ancak kullanıcılar hem sesli hem de görüntülü mesaj gönderirken problemler yaşayabiliyordu.

          Meta bu durumu fark etti. Artık sesli ve görüntülü mesaj modu değişkliğini çok daha anlaşılır bir şekilde kullanıma sunmayı hedefliyor.

        • 3

          ESKİ MESAJLAR DAHA KOLAY BULUNABİLECEK

          Bir başka test edilen yeni özellik ise kullanıclar eski mesajlarını bulmaya çalışırken artık tarih bazlı aramalar yapabilecek.

          Böylelikle eski mesajlar çok daha rahat bulunabilecek.

        • 4

          IP ADRESİ GİZLENEBİLECEK

          "Aramalarda IP adresini koru" seçeneği ile kullanıcılar WhatsApp üzerinden yaptıkları aramalarda IP adreslerinin bulunmasını engelleyebilecek ve böylelikle konumları gözükmeyecek.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! 15 gün sonra düğünleri varmış!
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! 15 gün sonra düğünleri varmış!
        Böyle evlat olmaz olsun! Babasını öldürüp taziyeleri kabul etti!
        Böyle evlat olmaz olsun! Babasını öldürüp taziyeleri kabul etti!
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        "Pes" dedirten vicdansızlık! Çöpe attılar
        "Pes" dedirten vicdansızlık! Çöpe attılar
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        1 günlük yağış sonrası barajlarda son durum!
        1 günlük yağış sonrası barajlarda son durum!
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        O anlar kamerada! Boynuz darbesiyle 2 metre fırlattı!
        O anlar kamerada! Boynuz darbesiyle 2 metre fırlattı!
        TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var!
        TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var!
        Netanyahu çizdi, işinden oldu
        Netanyahu çizdi, işinden oldu
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        "Gazze'nin yokluğa mahkum edilmesi kabul edilemez"
        "Gazze'nin yokluğa mahkum edilmesi kabul edilemez"
        Meclis Başkanı Kurtulmuş: Dünya barışının kapısı Ortadoğu'dur
        Meclis Başkanı Kurtulmuş: Dünya barışının kapısı Ortadoğu'dur
        Habertürk Anasayfa