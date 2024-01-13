WhatsApp çıkartma özelliği geldi: Peki yeni çıkartma özelliği nasıl kullanılıyor?
WhatsApp çıkartmaları daha eğlenceli ve kişisel hale geldi. Meta, kullanıcılara kendi çıkartmalarını düzenlemelerine olanak sağlayan yeni bir özelliği kullanıma sundu
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ÇIKARTMA ÖZELLİĞİ GELDİ
iOS kullanıcıları kendi çıkartmalarını oluşturarak düzenleyebilecek. Kullanıcılar daha önce çıkartmaları üçüncü taraf uygulamalar üzerinden oluşturuyor ve galerisine kaydediyordu. Ancak artık kullanıcılar uygulama içinden kolaylıkla çıkartma oluşturabilecek.
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Ayrıca kullanıcılar çizim, çıkartmalara metin ekleme gibi içerikler de düzenleyebilir. Özel yapım çıkartmalar oluşturulduktan sonra otomatik olarak kullanıcının çıkartma kutucuğuna kaydediliyor.
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SADECE IPHONE TELEFONLARDA GEÇERLİ
Uygulamanın dezavantajı ise sadece iOS kullanıcılarına (17 ve üstü sürümlerde) sunuluyor olması. Henüz Android kullanıcıları için bir güncelleme gelmedi.
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WHATSAPP ÇIKARTMA NASIL OLUŞTURULUR?
Eğer cihazınız gereken koşullara sahipse çıkartma oluşturmak için bu adımları izleyin:
Adım 1: Metin kutusunun sağındaki çıkartma simgesine tıklayarak WhatsApp'taki çıkartma bölümünü açın.
Adım 2: ‘Çıkartma Oluştur’u seçin ve galerinizden bir görsel seçin.
Adım 3: Çıkartmanızı özelleştirin.
Özel tasarımınızı oluşturmak için görseli kesebilir, metin ekleyebilir, çizebilir veya diğer çıkartmaların üzerine yerleştirebilirsiniz.