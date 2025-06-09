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        Haberler Dünyadan Wanda Nara'nın tekne tatili - Magazin haberleri

        Wanda Nara'nın tekne tatili

        Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ile olaylı bir şekilde boşanan Wanda Nara, arkadaşlarıyla birlikte Ibiza'da tatil yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 13:14 Güncelleme: 09.06.2025 - 13:19
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        Wanda Nara'nın tekne tatili
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        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, olaylı bir boşanma süreci geçirdiği Wanda Nara ile evliliğini, 21 Mart'ta noktalamıştı.

        Mauro Icardi, 7 Mayıs'ta China Suarez ile nişanlamıştı.

        Mauro Icardi ile nişanlısı China Suarez'in, Ibiza'da tatil yapmasının ardından Wanda Nara da İspanya'nın gözde tatil beldesine gitti.

        Wanda Nara, şu sıralar tekne tatili yapıyor. Nara, arkadaşlarıyla birlikte görüntülendi.

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        Denizin ve güneşin tadını çıkaran Wanda Nara, zaman zaman arkadaşlarına poz verirken adeta şekilde şekle girdi.

        Wanda Nara, öz çekim de yaptı.

        Wanda Nara ile arkadaşları öğleden sonra ise Ibiza'da bir restoranda yemek yedi.

        Wanda Nara, boşanma davası sürerken rapçi L - Gante ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak ikilinin birlikteliği uzun soluklu olmamıştı.

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