Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya tepki - Magazin haberleri

        Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya tepki

        Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, kızlarının kendisiyle görüşmesini engellediğini söyleyerek, eski eşi Wanda Nara'ya tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 09:36 Güncelleme: 22.05.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Icardi'den Wanda Nara'ya tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, olaylı bir boşanma süreci geçirdiği Wanda Nara ile evliliğini 21 Mart'ta noktalamıştı. İki çocuk sahibi çiftin boşanması, geçtiğimiz yıl boyunca aldatma ve şiddet iddialarıyla sık sık gündeme gelmişti.

        Mauro Icardi ile Wanda Nara, boşansa da tartışmaları sürüyor. Ünlü futbolcu, Nara’nın yine kızlarını görmesini engellediğini açıkladı.

        REKLAM

        Mauro Icardi; "Kızlarımla görüşmemi engelliyor. Kızlarımla olmak için 6 aydır Arjantin’deydim ve onları sadece bir gün gördüm. Mahkemenin verdiği pek çok emre uyulmadı. Sosyal medyada kızlarımı sürekli paylaşmamdan dolayı bana dava açtı. Sürekli olarak sahte suçlamalar yaptılar. Ama az kaldı, tüm bu yalanların neden uydurulduğunu anlayacağız" dedi.

        NİŞANLANDI

        Boşanmanın ardından hayatında yeni bir sayfa açan Mauro Icardi, Arjantinli oyuncu ve şarkıcı China Suarez ile aşk yaşamaya başladı. İlişkileri kısa sürede ciddileşen çift, 7 Mayıs'ta nişanlandı. Galatasaray, bu yeni ilişkiye destek vererek Anneler Günü'nde Suarez’e çiçek gönderdi.

        Icardi'nin avukatına sert tepki
        Haberi Görüntüle
        Polis müdahale etti
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Wanda Nara
        #Mauro Icardi

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        "Putin savaşı bitirmeye hazır değil" iddiası
        "Putin savaşı bitirmeye hazır değil" iddiası
        Sendikalar ay bitmeden zam teklifini bekliyor
        Sendikalar ay bitmeden zam teklifini bekliyor
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Yeniden Elye Wahi!
        Yeniden Elye Wahi!
        Yolda yürürken üzerine çanak anten düştü!
        Yolda yürürken üzerine çanak anten düştü!
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        Olay yeri: Adana... Eski kocasını sokakta vurdu!
        Olay yeri: Adana... Eski kocasını sokakta vurdu!
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
        Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
        Peş peşe acı haber... Orhan'dan sonra Yiğitcan da kurtulamadı!
        Peş peşe acı haber... Orhan'dan sonra Yiğitcan da kurtulamadı!
        'MİT yalanıyla istismar' davası onandı!
        'MİT yalanıyla istismar' davası onandı!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        Hava yolu firmaları şikayet edildi
        Hava yolu firmaları şikayet edildi
        Habertürk Anasayfa