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        Haberler Dünyadan Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara'yı ifşa etti - Magazin haberleri

        Mauro Icardi ile Wanda Nara, yine kavga etti

        Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara, sosyal medya üzerinden tartışma yaşadı. Wanda Nara, Icardi'nin nişanlısı China Suarez'e hakaretler ederken, yıldız futbolcu da Wanda Nara'yı hırsızlıkla suçladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 16:00 Güncelleme: 07.06.2025 - 16:00
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        Yine kavga ettiler
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        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, olaylı bir boşanma süreci geçirdiği Wanda Nara ile evliliğini 21 Mart'ta noktalamıştı. İki çocuk sahibi olan, geçtiğimiz yıl boyunca aldatma ve şiddet iddialarıyla sık sık gündeme gelen Icardi ile Nara arasında sular durulmuyor.

        Çocuklarının velayeti konusunda da davalık olan Mauro Icardi ile Wanda Nara, yine gerilim yaşadı. Instagram hesabından açıklamalar yapan Wanda Nara, Icardi'nin sevgilisi China Suarez'e hakaretler ve küfürler yağdırdı. Nara; "Kızlarımın her gözyaşının bedelini ödeyeceksiniz. Sen, küçük kızımın babasıyla öğle yemeği yemesine bile engel oluyorsun. Kötü insan!" diyerek, öfkesini dile getirdi.

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        Nara'nın sözlerine karşılık, Icardi'den de yanıt gecikmedi. Yıldız futbolcu, eski eşine şu ifadelerle seslendi: Gelecekteki eşime saygı duy. En küçük kızımız, sadece kanepede uyuyakaldığı için öğle yemeğine gelmedi. Onu, yıl sonu okul gösterisinde görmek için gittim. Dönüşte, annesini bir daha göremeyeceğini düşündüğü için biraz üzgündü. 8 yaşındaki bir kız böyle bir şey düşünebilir mi? Yoksa 6 ay boyunca yalanlarla beynini mi yıkadılar? Psikolojik değerlendirmede, 8 yaşındaki bir çocuğun kullandığı dilin yetişkin dili olduğu ve annesi tarafından tekrarlandığı belirtildi. Bunu da açıklığa kavuşturmak istedim. Kararına saygı gösterdim ve diğer kardeşleriyle birlikte yemekte olmamasını anlayışla karşıladım. Ancak son 6 ayda onu sadece 1 gün görebildim. Yakında her şey yerli yerine oturacak. Wanda Nara sirkini ve reyting getiren palyaçolarını anlıyorum ama acı çekenler; babalarıyla bağ kurmaları engellenen iki küçük kız. Wanda'nın tek odak noktası China Suarez. Kızlarını hiç düşünmedi; yalnızca egosunu, kıskançlığını ve kinini.

        Eski eşini hırsızlıkla da suçlayan Mauro Icardi; "Telefonuma bakarken, başka bir kanıt buldum... İtalya'da, kişisel hesabına aktarılan 7 milyon Euro'luk hırsızlık açıkça ihbar edildi" dedi.

        Icardi, 7 Mayıs'ta China Suarez ile nişanlamıştı.

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        #Wanda Nara

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