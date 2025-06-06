Volvo yeni nesil emniyet kemerini tanıttı

İsveçli otomobil üreticisi Volvo Cars, yeni nesil emniyet kemerini tanıttı.

Dünyada ilk kez kullanılan bir teknoloji olan yeni çoklu adaptif emniyet kemeri, ilk olarak 2026'da piyasaya sürülecek tamamen elektrikli EX60 modelinde kullanılacak.

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Yeni çoklu adaptif emniyet kemeri, iç ve dış sensörlerden gelen verileri kullanarak korumayı özelleştirebiliyor ve kişinin boy, kilo, vücut şekli ve oturma pozisyonu gibi profillerine göre kendini uyarlayabiliyor.

Örneğin, ciddi bir kazada daha iri bir yolcu için baş yaralanması riskini azaltacak daha yüksek bir yük ayarı uygulanırken, daha hafif bir kazada daha küçük yapılı bir yolcu için kaburga kırığı riskini azaltmaya yönelik daha düşük bir ayar devreye giriyor.

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'DÖNÜM NOKTASI OLACAK'

Yeni emniyet kemeri ile ilgili konuşan Volvo Cars Güvenlik Merkezi başkanı Åsa Haglund, "Dünyanın ilk çoklu adaptif emniyet kemeri, otomotiv güvenliği için yeni bir dönüm noktası olacak. Bu sistem, gerçek zamanlı verileri kullanarak milyonlarca hayatı kurtarmaya yardımcı olma vizyonumuzun güçlü bir yansıması. 1959 yılında Volvo Cars tarafından icat edilen ve şimdiye kadar bir milyondan fazla hayatı kurtardığı tahmin edilen üç noktalı emniyet kemerini başka bir boyuta taşıdığımızın çok önemli bir göstergesi" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, modern emniyet kemerleri, bir çarpışma sırasında emniyet kemerinin insan vücuduna ne kadar kuvvet uyguladığını kontrol etmek için yük sınırlayıcılar kullanırken, bu yeni emniyet kemeri ise, yük sınırlama profillerini üçten on bire çıkararak, olası ayar sayısını artırıp her durum ve birey için performansı optimize edecek. Öte yandan, teni çoklu adaptif emniyet kemerinin yetenekleri, kablosuz yazılım güncellemeleriyle sürekli olarak iyileştirilecek şekilde tasarlandı. Böylelikle daha fazla veri ve içgörü topladıkça, otomobil, yolcular ve yeni senaryolar için sistemin güvenlik seviyesini daha da ileriye taşıyabilecek. İLK 3 NOKTALI KEMERİ 1959'DA GELİŞTİRMİŞTİ Günümüzde halen kullanılmaya devam edilen 3 noktalı emniyet kemerlerini de ilk olarak Volvo geliştirmişti. REKLAM 1959 yılında Volvo mühendislerinden Nils Bohlin'in icat ettiği ilk üç noktalı emniyet kemeri, bugün otomotiv sektöründe en temel standart donanım haline gelmiş durumda. 13 Ağustos 1959'da, dünyanın ilk standart 3 nokta emniyet kemerli otomobili Volvo PV544, İsveç'in Kristianstad şehrindeki Volvo bayiine teslim edilmişti.

O tarihe kadar İki noktalı kucak tipi kemer en yaygın çözüm olarak araçlarda yer alırken, yüksek hızlarda yapılan kazalarda ise bu kemerlerin yolcuları korumada etkisiz kaldığı görülüyordu.