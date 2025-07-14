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        Haberler Ekonomi Otomobil Volkswagen iki ülkeyi daha Doğuş'a emanet etti - Otomobil Haberleri

        Volkswagen iki ülkeyi daha Doğuş'a emanet etti

        Doğuş Otomotiv, Türkiye haricinde, Irak ve Azerbaycan'da da Volkswagen Binek Araç markasının satış ve satış sonrası faaliyetlerini üstlenmeye hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre, otomotiv sektöründe 30 yılı aşkın geçmişi bulunan şirket, Volkswagen AG ile distribütörlük niyet mektubu imzaladı. Doğuş Otomotiv İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, "Volkswagen AG ile imzaladığımız bu niyet mektubu, sadece bir ticari anlaşma değil; aynı zamanda Türk otomotiv profesyonellerine duyulan güvenin de güçlü bir ifadesidir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 00:02 Güncelleme: 14.07.2025 - 00:02
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        VW iki ülkeyi daha Doğuş'a emanet etti
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        Volkswagen Grubu'nun Türkiye distribütörü Doğuş Otomotiv, Alman markayı yurtdışında da temsil etmeye hazırlanıyor.

        Yapılan açıklamaya göre, Doğuş Otomotiv, Volkswagen AG ile imzaladığı distribütörlük niyet mektubuyla, Irak ve Azerbaycan pazarlarında Volkswagen Binek Araç markasının satış ve satış sonrası operasyonlarını yürütmeye yönelik fizibilite çalışmalarına başladı.

        Doğuş Otomotiv'in, bu yeni iş birliği sayesinde Volkswagen Grubu’nun Orta Doğu ve Kafkasya’daki varlığını daha da güçlendirmeyi hedeflediği aktarıldı.

        Konuyla ilgili açıklamada bulunan Doğuş Otomotiv İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, "Volkswagen AG ile imzaladığımız bu niyet mektubu, sadece bir ticari anlaşma değil; aynı zamanda Türk otomotiv profesyonellerine duyulan güvenin de güçlü bir ifadesidir" dedi.

        Doğuş Otomotiv'in Türkiye’de 30 yılı aşkın kurumsal deneyim kazandığını belirten Bilaloğlu, "İnsan kaynağımız ve finansal gücümüzü şimdi Irak ve Azerbaycan pazarlarına taşıyoruz. Volkswagen Grubu’nun bu iki pazardaki stratejik yapılanmasında çözüm ortağı hatta bir yol arkadaşı olarak görülmek, bizim için son derece önemli ve mutluluk verici. Bu gelişmenin, yıllar içinde kurduğumuz ortak değerlere ve karşılıklı güvene dayanan ilişkimizi taçlandıracağına inanıyoruz" diye konuştu.

        Bilaloğlu, bu yeni gelişmenin, Volkswagen Grubu’yla olan ilişkileri perçinleyeceğini ve Doğuş Otomotiv’in uluslararası arenadaki etkinliğini artıracağını kaydetti.

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