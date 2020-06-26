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Türkiye Vodafone Vakfı, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni bir projeyi daha hayata geçirdiğini duyurdu.

Bu kapsamda, vakfın Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağışladığı 1 milyon TL değerindeki solunum cihazlarının (transport ventilatörler),Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Gündüz, Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmail Cinel ve Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel’in katılımıyla düzenlenen bir törenle Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nde hizmete açılan Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi’ne teslim edildiği kaydedildi.

Hizmete giren cihazların, yoğun bakım ünitesinin yükünü yüzde 30 oranında hafifleteceği belirtildi.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, "Toplum olarak birlikte hareket etmemiz, her zamankinden daha fazla dayanışma içinde olmamız, empati kurmamız, birbirimize yardım etmemiz ve destek vermemiz gereken bir dönemdeyiz. Bu doğrultuda, Marmara Üniversitesi’ne 1 milyon TL değerinde solunum cihazı bağışı yaptık. Cihazlarımız hastaneye teslim edildi ve hizmete girdi. Salgınla mücadelede büyük emek veren sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Solunum yetmezliği tedavisinde kullanılan mekanik ventilatörlerin, kritik hastada hava yollarına oksijen ve havayı kontrollü bir şekilde göndererek yapay yoldan solunumu sağladığı belirtildi.