Visa’dan dijital dolandırıcılığa karşı adım: “Dijitalde Güvendeyim” Projesi Başladı

Hızla dijitalleşen dünyada, dolandırıcılık yöntemleri giderek çeşitleniyor ve bireyler ile küçük işletmeler için ciddi riskler oluşturuyor. Visa, bu tehdide karşı toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla UNDP ve Habitat Derneği ile “Dijitalde Güvendeyim” projesini başlattı. Türkiye genelinde çevrim içi ve yüz yüze eğitimlerle 2 bin kişiye ulaşmayı hedefleyen proje, sosyal mühendislik, oltalama ve yapay zeka tabanlı saldırılar gibi dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilinç oluşturmayı amaçlıyor. Dijital ödemelerin yaygınlaşmasıyla dolandırıcılık yöntemleri de hızla evriliyor. Visa Avrupa Ödeme Raporu’na göre, 2024’ün son altı ayında veri sızdırmayı hedefleyen fidye yazılımı ve veri ihlali saldırılarında ciddi bir artış yaşandı. Visa Ödeme Ekosistemi Risk Komitesi (PERC), bu dönemde dolandırıcılık vakalarında %51’lik bir yükseliş tespit etti. Özellikle 55 yaş üstü bireylerin %82’si, aile üyelerinin kimliğine bürünen dolandırıcıların hedefi olurken, bu vakaların %95’i maddi kayıpla sonuçlandı. 25-34 yaş grubunun %58’i ve 35-44 yaş grubunun %60’ı oltalama (phishing) mesajlarıyla karşılaşıyor; 35-44 yaş grubu, bu mesajlara yanıt verme eğiliminde öne çıkıyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde ise dolandırıcılık vakalarının %24’ü phishing kaynaklı.

REKLAM advertisement1 REKLAM DUYGUSAL MANİPÜLASYON, KORKU VE PANİK TUZAĞI Dolandırıcılık yöntemleri, teknolojik olmanın ötesinde duygusal manipülasyona dayanıyor. “Hemen ödeme yapmazsan hesabın bloke olacak!” gibi korku ve panik uyandıran mesajlar, bireyleri hızlı ve düşüncesiz kararlar almaya itiyor. Visa, bu tuzaklara karşı “Dur, Düşün, Danış” (3D Kuralı) yaklaşımını yaygınlaştırarak bireyleri bilinçlendirmeyi hedefliyor.“Dijitalde Güvendeyim”: Eğitimle GüçlendirmeVisa’nın UNDP ve Habitat Derneği ile başlattığı “Dijitalde Güvendeyim” projesi, bireyler ve küçük işletmeler için dijital güvenliği artırmayı amaçlıyor. Projenin ilk aşamasında 18-50 yaş arası bireyler, 50 yaş üstü bireyler ve küçük işletmeler hedefleniyor. Gerçek yaşam senaryolarına dayalı, katılımcı odaklı ve etkileşimli eğitimler tasarlandı. EĞİTİM İÇERİĞİ VE YÖNTEMLER Eğitimlerde şifre güvenliği, veri koruma, kimlik hırsızlığı önleme ve dolandırıcılık türleri ayrıntılı şekilde işleniyor. Akraba veya kamu görevlisi kılığına giren dolandırıcılar ile yapay zeka tabanlı saldırılar, gerçek vaka örnekleriyle aktarılıyor. Grup tartışmaları, senaryo analizleri ve mini testlerle desteklenen eğitimler, katılımcıların farkındalığını artırmayı hedefliyor. Ayrıca animasyonlar, podcastler ve bilgilendirme kampanyalarıyla mesaj daha geniş kitlelere ulaştırılacak.

HEDEF 2 BİN KİŞİYE DOKUNMAK Projenin ilk etabında, Türkiye genelinde çevrim içi ve yüz yüze eğitimlerle 2 bin kişiye ulaşılması planlanıyor. Habitat Derneği’nin saha deneyimi ve Visa’nın dijital güvenlik uzmanlığı, projenin etkisini güçlendiriyor. Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, projenin önemini şu sözlerle vurguladı: “Güvenlik, Visa’nın en büyük gücü. Dünya genelinde dolandırıcılıkla mücadele için 12 milyar doların üzerinde yatırım yaptık. 2024’te PERC ekibimiz, 40 milyar dolarlık dolandırıcılık girişimini engelledi. 3D Secure 2.0, Tokenizasyon ve Yapay Zekâ Risk Değerlendirmesi gibi teknolojilerimiz bu başarıda kilit rol oynuyor. ‘Dijitalde Güvendeyim’ ile bu uzmanlığı toplumsal faydaya dönüştürüyor, bireyleri ve işletmeleri güçlendirmeyi amaçlıyoruz.” UNDP VE HABİTAT’TAN GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, “Visa’nın uzmanlığı ve UNDP’nin küresel perspektifiyle, dijital dolandırıcılığa karşı farkındalığı artırmayı hedefliyoruz” dedi. UNDP Türkiye Programdan Sorumlu Mukim Temsilci Yardımcısı Mustafa Ali Yurdupak ise, “Güvenli dijital ortamlar, insani gelişimi destekliyor. Visa’nın bilgi birikimi ve Habitat’ın saha deneyimiyle bu projeyi hayata geçirmekten gurur duyuyoruz” açıklamasını yaptı.

Visa, 3D Secure 2.0 ve Tokenizasyon gibi teknolojilerle ödeme sistemlerini güçlendirirken, dolandırıcılar tüketicileri doğrudan hedef alan yeni yöntemler geliştiriyor. “Dijitalde Güvendeyim” projesi, teknoloji ve eğitimi birleştirerek dijital ekosistemin güvenliğini artırmayı hedefliyor. DUYGUSAL TUZAKLARA KARŞI 3D KURALI Dolandırıcılık, korku, panik, merhamet, merak ve yetkiye saygı gibi duyguları istismar ediyor. Visa, “Dur, Düşün, Danış” kuralıyla bireyleri bu tuzaklara karşı uyarıyor. Örneğin, “Hesabın bloke olacak!” gibi mesajlar karşısında sakin kalarak durumu değerlendirmenin önemi vurgulanıyor.Visa’nın Küresel Misyonu200’den fazla ülkede faaliyet gösteren Visa, güvenli ve yenilikçi ödeme ağlarıyla bireylerin, işletmelerin ve ekonomilerin büyümesine katkıda bulunuyor. “Dijitalde Güvendeyim” projesi, Visa’nın “herkesi kapsayan ekonomiler” vizyonunu destekleyen bir adım olarak öne çıkıyor.