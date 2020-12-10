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Beyaz eşya üreticisi Beko, pandemi döneminde tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap vermek için Aktif Hijyen serisini geliştirdiğini duyurdu.

UV ısınları, sıcak su buharı ve dalgaların gücünden ilham alınarak geliştirilen yeni serinin Aktif Hijyen Bölmeli Buzdolabı, UV Hijyenik Havalandırma Programlı Kurutma Makinesi, Dezenfeksiyon Programlı Ankastre Fırın, Oksi Hijyen Programlı Çamaşır Makinesi, Hijyenik Havalandırma Sistemli Çamaşır Makinesi, UV Temizleme Cihazı ve Aktif Hijyen Fonksiyonlu Bulaşık Makinesi olmak üzere 7 farklı ürün ile tüketicilerle buluşacağı kaydedildi.

Verilen bilgiye göre, şirketin Aktif Hijyen Teknolojisi ile geliştiren yeni ürünleri bakteri ve virüsleri yüzde 99.9 oranında öldürüyor.

Beko, The Future Laboratory’nin hazırladığı “The Age of Nesting” (Evi Yeniden Keşfetmenin Zamanı Geldi) isimli raporun sonuçlarını da açıkladı.

Araştırmada, pandemiyle birlikte hayatımıza giren karantina süreçlerinin evleri çalışma alanı, okul, spor salonu, restoran, hastane ve hatta yazlık haline getirdiği belirtiliyor. Araştırma, Evi Yeniden Keşfetme Çağı’nın 2030 yılına kadar hız kesmeden devam edeceğinin, karantina ve beraberinde getirdiği yeni davranış değişikliklerinin, nerede yaşadığımızı, nasıl yaşadığımızı ve içinde yaşadığımız evleri kökten değiştireceğinin altını çiziyor.

Araştırmada öne çıkan başlıklar ise Kırkentsel Devrim, Çok Amaçlı Evler, Pandemi-Geçirmez Yaşam olarak dikkat çekiyor.